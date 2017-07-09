عمرو مرعي يحل بتونس من اجل اتمام اجراءات التعاقد مع النجم الساحلي

ويشار الى ان مصدر رسمي من الهيئة المديرة لفريق النجم كان قد اوضح في وقت سابق ان " صفقة انتقال عمرو مرعي مهاجم فريق انبي المصري لكرة القدم الى النجم تمت وفق الصيغ القانونية وفي افضل الظروف " مؤكدا ان "عقد الانتقال ومدته 4 مواسم تم امضاؤه بين النجم و انبي من جهة وبين فريق جوهرة الساحل واللاعب من جهة اخرى" رافضا بالمناسبة الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
واوضح " ننتظر موعد فترة الانتقالات الصيفية لتفعيل العقد الممضى بين الطرفين على ان يكون قدوم اللاعب الى سوسة في بداية شهر جويلية".
ويلعب عمرو مرعي (25 سنة/ 1م و75صم/ 68 كلغ) في صفوف انبي في الدرجة الاولى المصرية لكرة القدم وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المصري.
Publié le:2017-07-09 17:53:15
Par:karimyousef (France )
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