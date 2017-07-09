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Sport

عمرو مرعي يحل بتونس من اجل اتمام اجراءات التعاقد مع النجم الساحلي

Dimanche 09 Juillet 2017
بــاب نــات - حل صباح اليوم الاحد اللاعب الدولي المصري عمرو مرعي بمطار تونس قرطاج الدولي من اجل "اتمام إجراءات التعاقد الرسمي" مع فريق النجم الرياضي الساحلي.

ويشار الى ان مصدر رسمي من الهيئة المديرة لفريق النجم كان قد اوضح في وقت سابق ان " صفقة انتقال عمرو مرعي مهاجم فريق انبي المصري لكرة القدم الى النجم تمت وفق الصيغ القانونية وفي افضل الظروف " مؤكدا ان "عقد الانتقال ومدته 4 مواسم تم امضاؤه بين النجم و انبي من جهة وبين فريق جوهرة الساحل واللاعب من جهة اخرى" رافضا بالمناسبة الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

واوضح " ننتظر موعد فترة الانتقالات الصيفية لتفعيل العقد الممضى بين الطرفين على ان يكون قدوم اللاعب الى سوسة في بداية شهر جويلية".
ويلعب عمرو مرعي (25 سنة/ 1م و75صم/ 68 كلغ) في صفوف انبي في الدرجة الاولى المصرية لكرة القدم وهو لاعب دولي في صفوف المنتخب المصري.



Publié le:2017-07-09 17:53:15

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