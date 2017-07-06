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Sport

النجم الساحلي يتعاقد مع الكاميروني جاك مبي لمدة خمس سنوات

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي الكاميروني جاك مبي (18 عاما) لمدة خمس سنوات قادما من كانون ياوندي الكاميروني.

ويسعى النجم الساحلي خلال الميركاتو الصيفي الى تعزيز صفوفه باكثر من لاعب لمضاعفة حظوظ نجاحه في مختلف المسابقات القادمة وفي مقدمتها كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي تاهل فيها الى الدور ربع النهائي.
وكانت ادارة فريق جوهرة الساحل تعاقدت مع كل من مهاجم انبي المصري عمرو مرعي ولاعب وسط ميدان نادي حمام الانف عمر زكري فيما تبقى الاتصالات جارية مع كل من المدافع عمار الجمل لتجديد عقده ولاعب الارتكاز الكاميروني فرانك كوم لاستعادة التجربة بعد انتقال قصير الى نادي كارلشروه الالماني.





Publié le:2017-07-06 10:07:59

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