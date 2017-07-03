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قناة سعودية تتلاعب بإجابة وزير خارجية ألمانيا

Lundi 03 Juillet 2017
وكالات - أثار خلل فني لافت أثناء ترجمة إجابة وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل للسؤال الوحيد الذي وجه له خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير انتباه العديد من المشاهدين لقناة الإخبارية السعودية التي بثت المؤتمر حصرا.

وقالت قناة "الجزيرة" التي التقطت المشهد الملفت إن مقطعا صوتيا قصيرا تكرر للمترجمة نحو 6 مرات خلال إجابة الوزير الألماني وفي نهاية المشهد عاد صوت المترجمة مرة أخرى بعبارة أخرى تقول: "لا تمس سيادة قطر".

وقال العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي إن قناة الإخبارية السعودية تلاعبت في بث صوت الترجمة لأن تصريحات الوزير الألماني "لم ترق لها"، حين قال إن أحدا لا يشكك في سيادة قطر.

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ولفت مغردون إلى أن ما قامت به القناة عبارة عن تكرار لمقطع صوتي مأخوذ من تسجيل الترجمة وتكراره عدة مرات لتغطية مدة زمنية تترافق مع انتهاء مدة حديث الوزير وتصوير الأمر وكأنه خلل في الترجمة، ويضيف مغرد: "لكن من قام بهذه العملية يظهر أنه طالب ابتدائي في فنيات الصوت".

يشار إلى أن الوزير الألماني قال في المؤتمر الصحفي مع الجبير إن أفضل حل للأزمة هو "إنهاء أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة"، مضيفا: "لكننا جميعا نعلم أن هذا الدعم لا تنظمه دول وإنما عادة أشخاص".

وقال غابرييل إنه لم يأته انطباع عقب اجتماعه مع الجبير بأن الدول الأربع تشكك في سيادة قطر.

ودعا الوزير الألماني إلى اتفاق يشمل المنطقة بأسرها لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية.


Publié le:2017-07-03 22:25:48

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1 de 1 commentaires pour l'article 144832

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 03 Juillet 2017 à 22h 56m | Par           
الشيئ من مأته لا يستغرب الخراب فيها شمل كل شيئ حتى الاخضر و اليابس



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