النادي الافريقي يحقق انتصارا ثمينا في نيجيريا على ريفرز يونايتد 0/2

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 20:25:48

- فاز النادي الافريقي على مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 0/2 في "بور هاركور" مساء اليوم الاحد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لتصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ووضع قدما في الدور ربع النهائي صحبة فريق "كامبالا سيتي" الاوغندي باعتبارهما يحتلان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط لكل منهما.. قبل الجولة الاخيرة من مرحلة التصفيات.سجل للافريقي منوبي الحداد د63 والجزائري مختار بلخيثر د89 وتوفق فريق "باب الجديد" اليوم في تاكيد انتصاره الاسبوع الماضي بملعب رادس في الجولة الرابعة على الفتح الرباطي المغربي 1/2 وكان فريق "كامبالا سيتي" الاوغندي انتصر بدوره مساء اليوم الاحد على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 3-1 في اطار الجولة الخامسة.وارتقى النادي الافريقي الى صدارة ترتيب المجموعة الاولى صحبة الفريق الاوغندي (9 ن) وتجمد رصيد الفتح الرباطي وريفرز يونايتد عند 6 نقاط.وبعد ان حقق انتصارا ثمينا خلال الجولة الماضية بملعب رادس في الوقت البديل عن طريق مهاجمه عماد المنياوي 2-1 كان الافريقي مطالبا اليوم بتحقيق نتيجة ايجابية في نيجيريا للابقاء على حظوظه كاملة في التاهل الى الدور ربع النهائي قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة التصفيات وهو ما تحقق له اليوم في ظروف مناخية صعبة وارضية ميدان اصطناعية ارهقت عناصر الفريق كثيرا.ابناء المدرب شهاب الليلي حققوا الاهم اليوم في "بور هاركور" امام منافس نيجيري كان يبحث بدوره عن تدارك وضعيته الصعبة في المركز الثالث للمجموعة على ميدانه وبحضور جماهيره.وياخذ انتصار ممثل كرة القدم التونسية اهمية خاصة في ظل الازمة التي تعصف بفريق "باب الجديد" منذ ايام بعد اعلان رئيس النادي رجل الاعمال سليم الرياحي عن استقالته .. فضلا عن الغيابات العديدة في صفوف الفريق وابرزها عدم مشاركة صابر خليفة بسبب عقوبة الانذار الثالث واحمد خليل الذي خضع لعملية جراحية ونادر الغندري المصاب وماثيو روزيكي الذي سافر الى بلاده والحارس فاروق بن مصطفى ...اعتمد النادي الافريقي خطة هجومية منذ بداية اللقاء وبادر بلعب الهجومات السريعة على الاروقة وفي اتجاه محور الدفاع النيجيري وكاد يفتتح النتيجة في د 28 عن طريق المنوبي الحداد و30 بواسطة اسامة الدراجي ود45 من كرة قوية للاعب علي العابدي .الفريق النيجيري توفرت له بعض الفرص القليلة ابرزها عن طريق اوفووكي في د 17 في الشوط الثاني دخل الفريق التونسي بنفس العقلية الهجومية رغم حالة الميدان الصعبة والثقيلة اثر نزول الامطار وسرعان ما توفق المنوبي الحداد في د63 من افتتاح النتيجة من ركلة حرة مباشرة رائعة.في محاولة لتعديل الكفة خرج الفريق المضيف من مناطقه وبادر بالهجومات المكثفة خاصة عن طريق الجناح السريع اوفواكي الذي كاد في مناسبتين ( د65 و77) ان يسجل في مرمى عاطف الدخيلي الذي تصدى بكل بسالة في مناسبتين وابعد الكرة عن مرماه.وجاءت الدقيقة 89 بهدف الاطمئنان للافريقي من اقدام الظهير الايمن الجزائري مختار بلخيثر على اثر توزيعة جانبية قوية اصطدمت برجل احد المدافعين وغالطت حارس الفريق النيجيري (0/2) ورغم اصابة الحارس الدخيلي وتعويضه خلال الوقت البديل صمد دفاع الافريقي بقوة وحافظ على عذارة شباكه محققا انتصارا ثمينا في ظروف صعبة .. من شانه ان يهيئ له منطقيا الترشح للدور ربع النهائي للمسابقة القارية في انتظار الجولة الختامية يوم الجمعة 7 جويلية الجاري بملعب رادس.كاس الاتحاد الاحد 2 جويلية المجموعة الاولى في ملعب "بور هاركور" - ريفرز يونايتد 0 النادي الافريقي 2/ المنوبي الحداد د63 ومختار بلخيثر د89 .