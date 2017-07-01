الترجي يتعادل مع فيتا كلوب ويضمن التاهل الى ربع النهائي

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 18:29:57

- تمكن الترجي الرياضي التونسي من ضمان التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله مساء اليوم السبت امام مضيفه "فيتا كلوب" الكونغولي بكينشاسا بنتيجة 2-2 في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.وقد احسن الترجي الرياضي الدخول في اللقاء من خلال افتتاح النتيجة بصفة مبكرة بفضل طه ياسين الخنيسي في دق 11 بعد تمهيد ممتاز من ايهاب المباركي الا ان الاداء الدفاعي لزملاء شمس الدين الذوادي كان مضطربا حيث ارتكب الخط الخلفي اخطاء فادحة على مستوى التمركز والمحاصرة اتاحت المجال لفريق "فيتا كلوب" الكونغولي العودة في اللقاء بتعديل الكفة في مناسبة اولى في دق 24 بفضل اللاعب ايتيكياما اجيتي ثم اخذ الفارق لصالحه بفضل نفس اللاعب في دق 31 للمباراة.ونزل الترجي الرياضي بكل ثقله خلال الشوط الثاني الى الهجوم لتعديل الكفة والعودة في المباراة حيث اتيحت له عديد الفرص السانحة للتهديف من ذلك المحاولة التي قادها فخر الدين بن يوسف في دق 59 و التي اسفرت عن ضربة جزاء بعد عرقلته ونجح في تحويلها طه ياسين الخنيسي الى هدف التعادل.وعرفت المباراة اقصاء لاعب "فيتا كلوب" ماكويبي كوبا في دق 59 بعد جمعه للانذار الثاني اثر المخالفة المرتكبة على فخر الدين بن يوسف في عملية ضربة الجزاء.وواصل الترجي الرياضي تصدره للمجموعة الثالثة ب 9 نقاط متقدما على فريق صن داونز الجنوب افريقي (8 نقاط) الذي توفق بدوره في ضمان التاهل الى ربع النهائي بعد الفوز في وقت سابق اليوم على سان جورج الاثيوبي بملعب "اديس ابابا" بنتيجة 1-صفر في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وتحقق الهدف الوحيد في المباراة بفضل اللاعب "انطوني لافور" في دق 86 ويحتل سان جورج الاثيوبي المركز الثالث ب5 نقاط ويتذيل فيتا كلوب المجموعة ب4 نقاط.ويستضيف الترجي في الجولة السادسة الاخيرة المقررة يوم 7 جويلية الجاري سان جورج الاثيوبي من اجل ضمان المركز الاول في حين يستقبل صن داونز الجنوب افريقي فيتا كلوب الكونغولي.