ميسي يدخل القفص الذهبي في حفل زفاف أسطوري

Samedi 01 Juillet 2017

وكالات

Messi and Antonela after their marriage.. pic.twitter.com/ufgwKDBx0z — Leo Messi (@messi10stats) 1 juillet 2017







Publié le:2017-07-01 12:46:08

- دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، القفص الذهبي رسميًا، مساء أمس الجمعة، بعدما احتفل نجم برشلونة بزفافه من صديقة طفولته وأمّ طفليه أنطونيلا روكوتسو، في مدينة روزاريو الأرجنتينية.وحضر لاعبو نادي برشلونة القدامى حفل زفاف النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 30 عامًا، حيث تواجد كل من: كارلوس ‏بويول، وسيسك فابريغاس، وتشافي هيرنانديز، وسيرجيو أغويرو، وصمويل إيتو، برفقة زوجاتهم.يذكر أن الحفل الذي أقيم في الفندق التابع لمجمّع Rosario City Center السياحي، والذي حجزه العروسان منذ 3 أيام، لم تعرف تكاليفه، إلا أنه لا حاجة لتوقعها.كما أن العروسين طلبا مسبقاً من المدعوين تقديم التبرعات لمؤسسة “ميسي الخيرية”، التي تسهم بتأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، عوضاً عن الهدايا المادية.