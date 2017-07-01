ميسي يدخل القفص الذهبي في حفل زفاف أسطوري

وحضر لاعبو نادي برشلونة القدامى حفل زفاف النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 30 عامًا، حيث تواجد كل من: كارلوس بويول، وسيسك فابريغاس، وتشافي هيرنانديز، وسيرجيو أغويرو، وصمويل إيتو، برفقة زوجاتهم.
يذكر أن الحفل الذي أقيم في الفندق التابع لمجمّع Rosario City Center السياحي، والذي حجزه العروسان منذ 3 أيام، لم تعرف تكاليفه، إلا أنه لا حاجة لتوقعها.
كما أن العروسين طلبا مسبقاً من المدعوين تقديم التبرعات لمؤسسة “ميسي الخيرية”، التي تسهم بتأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال، عوضاً عن الهدايا المادية.
Messi and Antonela after their marriage.. pic.twitter.com/ufgwKDBx0z— Leo Messi (@messi10stats) 1 juillet 2017
Publié le:2017-07-01 12:46:08
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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