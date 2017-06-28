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أردوغان وأزمة الخليج : الرسائل الخمس

Mercredi 28 Juin 2017
د.خالد الطراولي

يمكن أن تختلف نسبيا أو جوهريا مع أردوغان...يمكن لك أن تكون خصما سياسيا أو أيديولوجيا، ولكن لا يمكن لك إلا أن تعترف بحنكته للعبة السياسية واستغلاله لكل الفرص التي يقدمها له خصومه، أحيانا بوعي أو بغير وعي وعلى طبق، والبحث عن التموقع الاستراتيجي من خلال الفعل السياسي!
والصراع الخليجي الحالي صورة لهذا الدهاء واقتناص الفرص والحراك الاستراتيجي وذلك عبر 5 رسائل كبرى استراتيجية ومحورية للفاعل التركي :

1 رسالة أولى إلى أوروبا، أن بوابة الشرق مفتوحة على مصراعيها، وأن المارد التركي موجود ويتمدد، رجل هناك غربا ورجل هنا شرقا، وبينهما جسد ثابت...


2 رسالة ثانية إلى أمريكا "الجديدة"، نحن هنا وقاعدتكم كقاعدتنا، دخلنا مع بعض ولا نخرج إلى مع بعض اليد في اليد، المصداقية السياسية على المحك، وهو استضعاف مباشر للرئيس الأمريكي المخضرم!

3 رسالة ثالثة إلى الداخل التركي، نعم تركيا قوية، ليست فقط بتطورها الإقتصادي الهائل ولكن أيضا بخارجها العسكري، والتاريخ شاهد على أن القوة العسكرية كانت محورية في تاريخها العثماني الكبير...عثمانية جديدة ليست الآن ولكن لا بأس من دغدغة أحلام شعب توّاق وحالم بالريادة واسترجاع عظمة الأجداد!

4 رسالة رابعة إلى الجار الإيراني...الغفلة التي أصابتنا في سوريا مع التقاء عديد الأسباب الموضوعية لارتباكنا، قد انتهت، لن تعاد فصولها مجددا في أي قطعة من هذا الهلال أو الخليج...معا أو لا أحد!!!

5 رسالة خامسة إلى الضمير العربي والإسلامي وإلى شعوبها وهي الرسالة الأهم التي تعيد غلى كل الصورة بريقها الجماهيري المتأصل والعميق، ليبرز من الأعماق تاريخ الرجل ومرجعيته الإسلامية المعاصرة الحامية للدين والمدافعة عن أصحاب الثقاقة الإسلامية وحتى الإنسانية، فالكرامة والمواطنة نصيب إنساني، وأردوغان يعلم جيدا أن الاستحواذ على القلوب يسبق الاستحواذ على العقول ويمكّن له سواء داخلا أو خارجا.

Publié le:2017-06-28 12:48:07

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1 de 1 commentaires pour l'article 144603

Oceanus  (Spain)  |Mercredi 28 Juin 2017 à 13h 21m |           
Ce qui est ecrit dans cet article est une opinion de celui qui l a ecrit et personellement je ne suis pas d accord avec celui qui a ecrit sur la pluspart des points.la turquie passe par une grande crise et son futur n est pas si brillant comme vous le pensez,et c est pour cela qu ils ont profite de la crise du qatar et les pays du golfe en pensant a leurs interets car le qatar est riche.ils ont une base au qatar mais on ne peut pas la comparer
avec les bases americaines au golf .en europe erdogan n est pas aime et on ne veut pas de son pays dans l union.dans le monde arabe il a plus d ennemis que d amis.il est dans le jeux de l introduction des terroristes en syrie et ainsi il a les lais sales du sang des innocents syriens et l iran a cote de lui est un pays plus developpe technologiquement et industriellement et scientifiquement.erdogan a une tres bonne relation avec israel l islam
pour lui c est un moyen pour gouverner.il est vrai qu erdogan a ameliore la turquie et l infrastructure de son pays ca oui et pas plus,mais maintenant les vents ont tourne contre lui et il est devenu le nouveau tyran qui n accepte que les gens de son partie ca veut dire comme ben ali auparavant mais d une autre forme et la haine contre lui monte en turquie.



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