فك الارتباط بالتراضي بين الترجي الرياضي والثنائي هشام بقلروي ومحمد زعبية

Mardi 27 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 17:02:40

- انتهت العلاقة التعاقدية بين المدافع الجزائري هشام بلقروي والمهاجم الليبي محمد زعبية من جهة والترجي الرياضي التونسي من جهة اخرى بعدما تم فك الارتباط معهما بالتراضي حسب ما افاد به فاروق كتو الكاتب العام لفريق باب سويقة وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الثلاثاء.واضاف المصدر ذاته انه بتسريح الثنائي بلقروي وزعبية اصبح بامكان الترجي الرياضي التعاقد مع لاعبين اجنبين اخرين باعتبار انه لم يتبقى في الرصيد البشري الحالي سوى الايفواري فوسيني كوليبالي والنيجيري برنار بولبوا الذي لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الاساسية ما قد يجعل بقاءه في الفريق بين الشك واليقين.وكان اللاعبان انضما للترجي الرياضي خلال الصائفة الماضية بموجب عقد بعامين لبلقروي وبثلاث سنوات لزعبية غير انهما اكتفيا بموسم واحد مع شيخ الاندية التونسية توجا خلاله بلقب بطولة موسم 2016-2017 وكاس موسم 2015-2016.وتسعى ادارة الترجي الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي الى التعاقد مع اكثر من لاعب في ظل الاستحقاقات الهامة التي تنتظر الفريق في دوري ابطال العرب ورابطة ابطال افريقيا الى جانب المسابقتين المحليتين (البطولة والكاس).وكان ماهر بالصغير متوسط ميدان النادي البنزرتي اولى صفقات الترجي الرياضي بعدما وقع يوم السبت الماضي على عقد باربعة اعوام.ر-امين