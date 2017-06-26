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ألمانيا تنضم لمنتقدي المطالب المقدمة لقطر وتصف مطالب دول الحصار مستفزة جدا

Lundi 26 Juin 2017
وكالات - وصف وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال المطالب التي قدمتها دول الحصار لدولة قطر بالمستفزة جدا، وقال إنه سيكون صعبا تنفيذها بالكامل.
وجاءت تصريحات غابريال بشأن قائمة المطالب التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال المؤتمر السنوي للمجلس الأووربي للعلاقات الخارجية في مقر شركة الاتصالات الألمانية في مدينة بون.

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يذكر أن القائمة التي قدمتها دول الحصار، ونشرتها وسائل إعلام، تضم 13 مطلبا تشمل غلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية في قطر وخفض الدوحة تمثيلها الدبلوماسي في طهران.





Publié le:2017-06-26 20:21:22

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