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Sport

تصنيف المحترفين: مالك الجزيري يتقدم الى المركز 74

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - تقدم لاعب التنس مالك الجزيري مركزا واحدا في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر، اليوم الاثنين ليصبح في المرتبة 74 برصيد 671 نقطة.
وكان الجزيري خرج من الدور الاول لدورة شتوتغارت الالمانية التي اقيمت من 12 الى 18 جوان الجاري وذلك بعد انهزامه امام الالماني ميشا زفيريف بنتيجة 3-6 و1-6.

وفي تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل، صعد الكرواتي مارين سيليتش مركزا واحدا وأصبح في المركز السادس وذلك بفضل وصوله إلى نهائي دورة كوينز الإنقليزية.

وتقدم سيليتش على حساب الكندي ميلوش راونيتش الذي تراجع إلى المركز السابع بعد خروجه من الدور الأول لدورة كوينز التي توج بلقبها الإسباني فيليسيانو لوبيز، ما سمح له بالصعود سبعة مراكز وبات في المركز 25.
ولم يطرأ أي تعديل يذكر على ترتيب العشرة الأوائل، حيث حافظ البريطاني اندي موراي على الصدارة أمام الإسباني رافايل نادال والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والصربي نوفاك دجوكوفيتش، رغم خروجه من الدور الأول لدورة كوينز.

واحتفظ السويسري روجيه بالمركز الخامس بعد إحرازه لقب دورة هاله الألمانية للمرة التاسعة في مسيرته، بفوزه في النهائي على الألماني الكسندر زفيريف الثاني عشر في التصنيف.
ورغم خروجه من الدور الثاني في كوينز، بقي الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في المركز العاشر لكن بفارق خمس نقاط فقط عن البلغاري غريغور ديميتروف الحادي عشر والكسندر زفيريف.

Publié le:2017-06-26 16:23:07

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