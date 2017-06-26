جيفري: لو هاجمت الرياض قطر ستتدخل طائرات تركية وإيرانية

Lundi 26 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-26 12:30:21

- تحدث الدبلوماسي الأمريكي الكبير، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جيمس جيفري، عن احتمالية تدخل عسكري كبير من قبل تركيا وإيران وروسيا في الخليج، إذا حاولت السعودية التدخل عسكريا في قطر.وقال السفير الأمريكي الأسبق في سوريا والعراق خلال لقاء له على قناة الحرة: "السعوديون لو حركوا دبابة واحدة إلى الحدود خلال أيام، سيكون هناك طائرات إيرانية وتركية وربما روسية على الأراضي القطرية".وفي 5 حزيران/ يونيو الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.