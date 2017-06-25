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هاشتاغ ''أبوظبي_تطلب_الطلا'ق'' للسخرية من تصريحات قرقاش

Dimanche 25 Juin 2017
وكالات - تندر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بأن آخر الحل مع قطر في حال رفضت المطالب دول الحصار، هو الطلاق.

وأثارت تصريحات قرقاش سخرية واسعة على من القطريين وغيرهم من رافضي الحصار الخليجي على قطر، وقائمة المطالب الأخيرة التي تقدمت بها الدول المقاطعة عبر الوسيط الكويتي.

ونفت قطر أن تكون سربت ورقة المطالب، وقالت إن الأمور الواردة فيها "غير قابلة للتنفيذ.

وغرد قرقاش على حسابه على تويتر قائلا إن تسريب ورقة المطالب عبارة عن "مراهقة"، وإن آخر الحل مع قطر هو الطلاق.


وسرعان ما غرد قطريون ردا على "طلاق" قرقاش .



Publié le:2017-06-25 19:04:29

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