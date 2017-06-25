هاشتاغ ''أبوظبي_تطلب_الطلا'ق'' للسخرية من تصريحات قرقاش

وأثارت تصريحات قرقاش سخرية واسعة على من القطريين وغيرهم من رافضي الحصار الخليجي على قطر، وقائمة المطالب الأخيرة التي تقدمت بها الدول المقاطعة عبر الوسيط الكويتي.
ونفت قطر أن تكون سربت ورقة المطالب، وقالت إن الأمور الواردة فيها "غير قابلة للتنفيذ.
وغرد قرقاش على حسابه على تويتر قائلا إن تسريب ورقة المطالب عبارة عن "مراهقة"، وإن آخر الحل مع قطر هو الطلاق.
وسرعان ما غرد قطريون ردا على "طلاق" قرقاش .
الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعا والطلاق أحيانا أخير.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 juin 2017
Publié le:2017-06-25 19:04:29
Par:Ettounssi (Tunisia )
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