الترجي الرياضي ينتدب لاعب النادي البنزرتي ماهر بالصغير

Samedi 24 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 19:09:44

- تمكن الترجي الرياضي بطل تونس من اتمام اجراءات اولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي بانتداب لاعب وسط ميدان النادي البنزرتي ماهر بالصغير بموجب عقد يمتد على اربعة اعوام حسب ما اورده الموقع الرسمي لفريق "باب سويقة" على شبكة الانترنت يوم السبت.واوضح مصدر من النادي البنزرتي لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم السبت ان القيمة المالية لهذه الصفقة ناهزت 500 الف دينار الى جانب الحصول على خدمات لاعبين من الترجي الرياضي هما زياد العونلي وحمزة بن عبدة اللذين وقعا على عقد لمدة ثلاث سنوات مع فريق "قرش الشمال".وتالق ماهر بالصغير خلال الموسم الماضي مع النادي البنزرتي ما جعل مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول يوجه له الدعوة بمناسبة المباراة امام المنتخب المصري في بداية شهر جوان الجاري لحساب الجولة الافتتاحية لتصفيات كاس افريقيا للامم (الكاميرون 2017).ر-امين