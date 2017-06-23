الحوار التونسي تنهي علاقتها بالمنشّط سمير الوافي

وبحسب اذاعة موزاييك, برّرت الشركة هذا القرار بخطورة التهم الموجهة إلى المنشط سمير الوافي صاحب برنامج "لمن يجرؤ فقط" الذي يبثّ على قناة "الحوار التونسي".
ويذكر أنّ العقد الذي يربط الوافي بـ'كاكتوس برود' تمّ إمضاؤه في أكتوبر 2015 وينتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2017، غير أنّه يسمح في بعض فصوله بإنهاء العلاقة التعاقديّة لأسباب قاهرة.
مكي هلال لسمير الوافي " كان عليك تسمية برنامجك لمن يدفع فقط
من ناحية أخرى هاجم الإعلامي بقناة " التاسعة" مكي هلال الإعلامي سمير الوافي .
ودون مكي هلال في صفحته ما يلي " كان يجدر به تسمية برنامجه : لمن يدفع فقط ، لا السطو على اسم برنامج سبقه إليه طوني خليفة !.
Publié le:2017-06-23 19:10:01
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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