التلفزة التونسية تحصد عديد الجوائز للأعمال الرمضانية

وقد حصدت التلفزة التونسية عديد الجوائز من خلال الاعمال التي بثت على القناة الوطنية الأولى وهي كالتالي :
أَفْضَل سلسلة كوميدية :الحجامة/افضل ممثل :محمد علي بن جمعة في مسلسل الدوامة /افضل ممثلة كوميديةً:وجيهة الجندوبي في سيتكوم الحجامة /افضل اكتشاف :فريال شماري في جنون القايلة /افضل سيناريو:جنون القايلة/افضل صوت :الدوامة/افضل موسيقى تصويرية:جنون القايلة
لجنة التحكيم لتتويج مجموعة من الممثلين و الكومديين و كذلك الأعمال التي تميزت خلال شهر رمضان تتكون من ابراهيم اللطيف، محمد المغراوي،كوثر الحكيري،فرح بن رجب،أماني بولعراس و مروة بن جميع
وسيقع الاحتفاء بالمتوجين و تسليم الجوائز ضمن ليالي تونيفيزيون في سهرة الجمعة 23 جوان
Publié le:2017-06-23 10:47:52
Par:omarelfarouk (Tunisia )
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