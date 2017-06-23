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التلفزة التونسية تحصد عديد الجوائز للأعمال الرمضانية

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - بيان صحفي - توجت سلسلة جنون القايلة وسيتكوم الحجامة ومسلسل الدوامة في مسابقة الاعمال الرمضانية والتي نظمتها إذاعة الشباب ضمن برنامج نجوم القايلة الذي تنشطه عبير بوليله بالتعاون مع tunivisions

وقد حصدت التلفزة التونسية عديد الجوائز من خلال الاعمال التي بثت على القناة الوطنية الأولى وهي كالتالي :
أَفْضَل سلسلة كوميدية :الحجامة/افضل ممثل :محمد علي بن جمعة في مسلسل الدوامة /افضل ممثلة كوميديةً:وجيهة الجندوبي في سيتكوم الحجامة /افضل اكتشاف :فريال شماري في جنون القايلة /افضل سيناريو:جنون القايلة/افضل صوت :الدوامة/افضل موسيقى تصويرية:جنون القايلة

لجنة التحكيم لتتويج مجموعة من الممثلين و الكومديين و كذلك الأعمال التي تميزت خلال شهر رمضان تتكون من ابراهيم اللطيف، محمد المغراوي،كوثر الحكيري،فرح بن رجب،أماني بولعراس و مروة بن جميع
وسيقع الاحتفاء بالمتوجين و تسليم الجوائز ضمن ليالي تونيفيزيون في سهرة الجمعة 23 جوان



Publié le:2017-06-23 10:47:52

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