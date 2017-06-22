Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Hewar-Maa-Alnafs  
Culture

فيروز تعود بـ10 أغنيات..

Jeudi 22 Juin 2017
وكالات - اطلقت فيروز، الاربعاء، وبعد عشر سنوات من الانقطاع البوا جديدا لها باسم"ببالي"، وفاءا لزوجها الراحل عاصي الرحباني.

نشرت المخرجة ريما الرحباني في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (21 حزيران 2017)، سلسلة فيديوهات لفيروز من داخل الاستديو، لتعلن لمحبي المطربة اللبنانية خبر اطلاق ألبوم جديد لها في شهر أيلول المقبل.

واضافت ان الالبوم سيحمل إسم "ببالي" ويضمّ 10 أغنيات وهي، رح نرجع نلتقى، يمكن، ببالي، ما تزعل مني، لمين، أنا وياك، حكايات كتير، بغير دني، بيتي زغير، لمين (عزف على البيانو).

وكانت فيروز نشرت على صفحتها في فيسبوك، شريط فيديو تضمن لحنا موسيقيا لأغنية "ببالي"، امس والتي اطلقتها اليوم الأربعاء، تحية لذكرى رحيل زوجها.




Publié le:2017-06-22 11:08:06

festival-a3435db2143655fb26abc79ea359ead5-2017-06-22 11:08:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144407



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12621,2

  • (20 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76685 DT        1$ =2,45861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 juin)   669,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144407 131|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires