فيروز تعود بـ10 أغنيات..

Jeudi 22 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-22 11:08:06

- اطلقت فيروز، الاربعاء، وبعد عشر سنوات من الانقطاع البوا جديدا لها باسم"ببالي"، وفاءا لزوجها الراحل عاصي الرحباني.نشرت المخرجة ريما الرحباني في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم (21 حزيران 2017)، سلسلة فيديوهات لفيروز من داخل الاستديو، لتعلن لمحبي المطربة اللبنانية خبر اطلاق ألبوم جديد لها في شهر أيلول المقبل.واضافت ان الالبوم سيحمل إسم "ببالي" ويضمّ 10 أغنيات وهي، رح نرجع نلتقى، يمكن، ببالي، ما تزعل مني، لمين، أنا وياك، حكايات كتير، بغير دني، بيتي زغير، لمين (عزف على البيانو).وكانت فيروز نشرت على صفحتها في فيسبوك، شريط فيديو تضمن لحنا موسيقيا لأغنية "ببالي"، امس والتي اطلقتها اليوم الأربعاء، تحية لذكرى رحيل زوجها.