كأس العالم لكرة اليد للأندية: الزمالك المصري يعلن مقاطعته لمونديال الدوحة

وأكد منصور في تصريح لموقع النادي :"قبل اعتذار الأهلي, كان قرار الزمالك واضح, وهو رفض المشاركة في البطولة لإقامتها في قطر, وهذا قرار نهائي غير قابل للنقاش".
وكان الأهلي المصري اعلن يوم الجمعة انسحابه كذلك من كأس العالم للأندية مفيدا ان مجلس النادي أبلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد بقراره بعدم مشاركته في البطولة.
وقطعت مصر وبعض البلدان الخليجية مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب اتهام الأخيرة ب"تمويل الارهاب".
ر/إص
Publié le:2017-06-18 12:57:42
Par:ahmed01 (France )
Sur:صورة اليوم:جماهير النادي الافريقي تندد بالحصار على دولة قطر