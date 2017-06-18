المراهنة على العروض الجماهيرية الضخمة في الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 16:08:13

- عقدت إدارة مهرجان بنزرت الدولي في سهرة السبت بفضاء المسرح الصيفي، ندوة صحفية للإعلان عن برنامج الدورة 35 لمهرجانها العريق.وأوضح مدير المهرجان مهدي السيفاوي أن هذه الدورة تتضمن 20 سهرة متنوعة تم وضعها باعتماد مقاربة تشاركية بين هيئة المهرجان وعشاقه من كل الشرائح الاجتماعية والعمرية، وفق قوله، مع السعي إلى تحقيق الهدف الأسمى للهيئة المديرة وهو التسويق الجيد لولاية بنزرت كوجهة سياحية وتنموية، من خلال سهرات عالمية مثل سهرة الفنانة العالمية الكندية ناتاشا سان بيار مساء 11 أوت، ومجموعة "بابيلون" الجزائرية مساء 30 جويلية وسهرة الفنان الفرنسي الجاماييكي "ويلي ويليام" ليلة 27 أوت واللبناني راغب علامة مساء 13 أوت فضلا عن سهرة المطرب التونسي لطفي بوشناق في سهرة الاحتفال بعيد الجمهورية مساء 25 جويلية.واختارت هيئة الدورة 35 لمهرجان بنزرت الدولي لجمهورها من أحباء موسيقى الميتال (في ليلة 9 أوت) عرض مجموعة "ميراث" وهو عرض ضخم كان الجمهور التونسي اكتشفه على ركح قرطاج في شهر أفريل الماضي ضمن فعاليات الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية.وإلى جانب راغب علامة يؤثث بقية السهرات العربية كل من الفنان السوري حسين الديك مساء 23 جويلية، ويشترك الفنان المغربي حاتم عمور مع الفرنسي من أصل مغربي "صوف" في تأثيث سهرة 5 أوت.وعلى غرار الدورات الفارطة، حافظ المهرجان على تقاليده المتمثلة أساسا في تخصيص حفل الافتتاح لفنان من بنزرت، حيث تفتتح الدورة بعرض خاص بالمهرجان يحمل عنوان "ناس المقام" للفنان بشير جبالية، ويختتم بحفل طربي للفنانة يسرى محنوش مساء 18 أوت.وشدد مدير المهرجان على أن الفنان التونسي له حظوة كبيرة في الدورة الحالية سواء غناء أو مسرحا أو تنشيطا، حيث سيتابع جمهور مهرجان بنزرت العمل الجديد الذي أنتجه التياترو بمناسبة مرور 30 سنة على تأسيسه، من خلال مسرحية توفيق الجبالي "ثلاثين وأنا حاير فيك" ليلة 17 جويلية.ويتابع الجمهور أيضا عرض "المدينة" لنافع العلاني مساء 7 أوت والفنان التونسي حسان الدوس مساء 16 أوت، ومسرحية "ملا عيلة" لنعيمة الجاني ليلة 15 جويلية.وإلى جانب عودة حسين الديك الذي حظي عرضه في الدورة الفارطة بإقبال كبير من جمهور بنزرت، يعود الفنان لطفي العبدلي إلى بنزرت من جديد ليصافح جمهوره يوم 2 أوت بعد النجاح الكبير الذي شهده عرضه في عاصمة الجلاء السنة الماضية.كما يستعيد جمهور المهرجان في سهرة 18 أوت متعة سهرات عرض الزيارة لسامي اللجمي الذي لاقى نجاحا لافتا في الصائفة الماضية كذلك.ويتابع أحباء موسيقى الراب سهرة مشتركة يحييها كل من "بلطي" و"اكرم ماق" و"كلاي بيبي جي" مساء 22 جويلية.ويؤثث عرض كريم الغربي سهرة 24 جويلية وعرض الفنانين وليد التونسي والمصري أحمد شيبة سهرة 1 أوت.وقال مهدي السيفاوي في تصريح خاص لمراسل (وات) إن كل الاستعدادات لهذه الدورة سواء البشرية أو اللوجستية أو المادية تمت على أكمل وجه، مبينا أن الهيئة المديرة لجمعية المهرجان حرصت في سنتها الثانية على رأس المهرجان، على إدخال روح جديدة على التظاهرة عبر اختيار شعار جديد للمهرجان، وهو " فن، ثقافة ونظافة"،حيث سيتم تهيئة فضاء المسرح وتخصيص ما يزيد عن 50 حاوية نظافة للجماهير بغاية تحقيق جودة من نوع آخر لضيوف المهرجان، وفق تعبيره، وأيضا تركيز نحو 700 كرسي من النوع الجيد، لفائدة الجمهور، بالإضافة لأعمال الصيانة الشاملة للمسرح التي قدرت بحوالي 50 ألف دينار.وأضاف السيفاوي أن ميزانية الدورة 35 تقدر تتراوح بين 700 ألف دينار و900 ألف دينار، مبينا أن الهيئة المديرة اجتهدت، رغم ضعف دعم وزارة الإشراف، الذي لا يتجاوز نسبة 12 بالمائة، على مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن حيث لن تفوق أسعار التذاكر المخصصة للجمهور 40 دينارا في عدد قليل جدا من السهرات الخاصة بينما المعدل العام لقيمة تذاكر العرض هو في حدود 15 دينارا.وأعرب عن ثقته في أن دورة صائفة 2017 ستكون "ثقافية وإبداعية بالأساس مع السعي إلى تحقيق الموازنة المالية للمهرجان".ث/مر/ريم