بحسب التقويم الفلكي: الأحد 25 جوان أول أيام عيد الفطر

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 23:19:59

- كشف الفلكي الفلسطيني داوود الطروة أن يوم الأحد 25 جوان سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك لسنة 2017.وقال ان الهلال سوف يكون متاحا للرؤية من وسط وجنوب وغرب أفريقيا وجنوب غرب الجزيرة العربية وغرب المحيط الهندي وأميركا الشمالية والجنوبية والمحيط الأطلسي فجر السبت 24 جوان.وأشار الفلكي الفلسطيني أنه من المتوقع أن تعلن معظم الدول المعنية، بما في ذلك السعودية، أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق لـ 25 جوان وبذلك تكون مدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما.كما أعلن نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك هشام بن يحي في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الجمعة 16 جوان 2017 أنّه اعتمادا على الحسابات الفلكية فإن يوم السبت الـ24 من جوان الجاري هو المتمم لشهر رمضان 1438 هجري وأنّ عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأحد الـ 25 من جوان.وأضاف بن يحي أنّه يمكن رؤية هلال شهر شوال بكل سهولة فلكيا في بلدان المشرق مساء يوم 24 جوان على عكس بلدان شمال إفريقيا التي لن تتمكن من رؤيته في اليوم ذاته..لكن بالاعتماد على معيار الاستئناس بالدول العربية الإسلامية في رؤية الهلال وتوحيد عيد الفطر، رجّح نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك أن تعلن تونس يوم 25 جوان عيد الفطر.