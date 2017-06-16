حضور جماهيري غفير في افتتاح تظاهرة ليالي رمضان بمدينة قبلي

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 17:06:56

- وسط حضور جماهيري كبير خاصة لشريحة الاطفال افتتحت مساء الخميس بساحة الشهداء وسط مدينة قبلي تظاهرة ليالي المدينة لتتواصل إلى غاية 19 من هذا الشهر ببرنامج يجمع بين الفقرات التنشيطية والسهرات الفنية والشعرية في محاولة لاحداث حركية ثقافية بالجهة خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان الكريم، والتي تتزامن عادة مع تنظيم الايام التجارية بسوق البياز بمدينة قبلي التي تستقطب اليها الزوار من مختلف ارجاء الولاية وفق ما اكده منسق هذه التظاهرة جمال بن عيسى لمراسل (وات).وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج تظاهرة ليالي المدينة بقبلي والتي اجتهد عدد من شباب الجهة في تنظيمها افتتحت عبر تنظيم فقرة تنشيطية بعنوان " لمة العائلة" امنها الاستاذ بسام بن حمادي وخصصت لتقديم بعض المسابقات والالعاب الموجهة للاطفال لتتواصل هذه التظاهرة مساء اليوم بفقرة " لمة الشعر" وهي سهرة يحييها عدد من الشعراء على غرار الطاهر نبيخة ومحمد الوحيشي وعبد الباسط بوخشيم ترافقهم فرقة بوببابة كارم في حين خصصت سهرة اليوم الثالث من هذه التظاهرة للفن الشعبي من خلال سهرة يؤمنها كل من حسن الشيباني والشاب مكرم وماهر كريد وفي اليوم الرابع تقام سهرة يؤمنها عدد من المبدعين الشباب على غرار هشام بن خالد والعربي النجار وسهيل الحافي، قبل أن تختتم هذه التظاهرة يوم 19 جوان الجاري مع فقرة " لمة الفرجة" لرجال نفزاوة يخرجها الاستذ جلال التليلي.ومن جهة أخرى أوضحت رئيسة مصلحة التظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث، نبيلة الرشيد، في تصريح لمراسل (وات) أن تظاهرات ليالي رمضان ستتواصل بمنطقة المنصورة من معتمدية قبلي الشمالية عبر تنظيم سهرات المؤانسات الرمضانية مساء اليوم والغد حيث سيتم تنظيم سهرتين الاولى لمجموعة سيد درويش بصفاقس والثانية لشيوخ سلاطين الطرب من حلب ليكون الموعد من 22 الى 24 جوان بقرية تنبيب من ذات المعتمدية التي تحتضن عددا من السهرات الفنية والمسرحية يؤثثها كل من الفنان بلقاسم بوقنة وفرقة بلدية دوز بلدية دوز للتمثيل بعرضها المسرحي بعنوان " صابرة" الى جانب بعض العروض التنشيطية للاطفال.وسيتم في إطار تنشيط الجهة تقديم العرض المسرحي صابرة لفرقة بلدية للتمثيل لفائدة نزلاء السجن المدني بقبلي وذلك في ليلة 21 جوان الجاري اضافة الى تنظيم حفل فني بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية بالتزامن مع الايام التجارية المنتظمة بسوق المدينة في الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان الكريم.ث/ حمد