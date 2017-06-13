بريطانيا تحث دول الخليج على حل فوري للأزمة

Mardi 13 Juin 2017

وكالات - حث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دول الخليج على تخفيف الحصار عن قطر، وإيجاد حل فوري للأزمة من خلال الوساطة.

وقال جونسون عقب اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "إنني قلق أيضا بشأن بعض الإجراءات القوية التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك مهم".



وأضاف أنه سيحث هذه الدول على "تخفيف الحصار عن قطر"، موضحا "أدعو جميع الأطراف الخليجية إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، والامتناع عن أي تصعيد آخر، وإيجاد حل سريع عبر الوساطة"، مشيدا بالدور الذي يقوم به أمير الكويت في هذا الصدد.



وأكد جونسون أن قطر شريك للمملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب، "لكنها بحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجة دعم الجماعات المتطرفة، والاستفادة من الخطوات التي اتخذتها بالفعل لمعالجة تمويل هذه الجماعات".





ومن المقرر أن يجتمع جونسون بوزراء خارجية السعودية والكويت والإمارات في وقت لاحق الأسبوع الجاري.



Publié le:2017-06-13 01:17:21

