نادال يتقدم للمركز الثاني في التصنيف العالمي وديوكوفيتش يتراجع

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 10:22:10

- قفز الإسباني رفائيل نادال إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.وتقدم نادال خطوتين ليصبح ثانيا بعد فوزه ببطولة فرنسا المفتوحة /رولان غاروس/ للمرة العاشرة أمس الأحد على حساب السويسري "ستانيسلاس فافرينكا" الذي بقي في المركز الثالث.وحافظ البريطاني "آندي موراي" على صدارة التصنيف بينما تراجع الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" إلى المركز الرابع واستمر السويسري "روجر فيدرر" خامسا والكندي "ميلوش راونيتش" سادسا.وأصبح الكرواتي "مارين شيليتش" في المركز السابع بعدما تبادل مركزه مع النمساوي دومينيك تيم الذي تراجع للمركز الثامن.واحتفظ الياباني كي نيشيكوري والألماني ألكسندر زفيريف بالمركزين التاسع والعاشر على التوالي.قفزت "إيلينا أوستابنكو" من المركز 47 إلى المركز 12 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.وفازت أوستابنكو لاعبة "لاتفيا" بلقب بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس لأول مرة عقب التفوق على الرومانية "سيمونا هاليب" في النهائي يوم السبت الماضي لتحقق مفاجأة كبيرة.ورغم خسارة النهائي فقد صعدت "هاليب" إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي على حساب الأمريكية المخضرمة "سيرينا وليامز" التي تراجعت للمركز الرابع في ظل غيابها عن البطولات بسبب الحمل.وحافظت الألمانية "أنجليك كيربر" على الصدارة وبقيت أيضا التشيكية كارولينا بليسكوفا بالمركز الثالث.وتقدمت الأوكرانية "إيلينا سفيتولينا" خطوة واحدة لتصبح خامسة وهو ما فعلته السلوفاكية "دومينيكا سيبولكوفا" التي باتت بالمركز السادس.واستعادت الدنماركية كارولين وزنياكي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، جزءا من مستواها السابق وتقدمت خمسة مراكز لتصبح سابعة.ولم يحدث أي تغيير في ترتيب البريطانية جوهانا كونتا (8) والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا (9) والبولونية أجنيشكا رادفانسكا (10) والأمريكية فينوس وليامز (11).