التونسي بوشماوي رئيسا للجنة تنظيم بطولة افريقيا دون 20 سنة

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-11 00:07:06

- عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم التونسي طارق بوشماوي على راس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا دون 20 سنة.وكان الاتحاد الافريقي تولى اليوم السبت تعيين رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم حيث يترأس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا النيجيري اماجو بينيك و يساعده فيليب شيانغوا من زيمبابوي.وعادت رئاسة لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية إلى المغربي فوزي لقجع ونائبه معتصم جمعة من السودان، كما يترأس لقجع (رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم) اللجنة المالية لهيئة "الكاف".كما تم تعيين الجيبوتي سليمان وابري على رأس لجنة التحكيم بمساعدة الحكم الدولي السابق الموريسي ليم كي شونغ.وتحصل الدولي الزامبي السابق كالوشا بواليا على رئاسة لجنتين دائمتين وهما لجنة تنظيم بطولة إفريقيا دون 17 سنة و اللجنة الفنية و تطوير كرة القدم.وتحصل الجزائري هادي هامل على منصب نائب رئيس لجنة الإعلام التي يترأسها النيجيري اماجو بينيك, و مواطنه الدكتور ياسين زرقيني على منصب نائب رئيس اللجنة الطبية التي يتراسها التشادي أدوم جابرين.وسيتم التعرف على أعضاء مختلف اللجان الدائمة خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لـلاتحاد القاري المقررة في 17 و 18 جويلية القادم بالرباط على هامش مؤتمر الكرة الافريقية.ر/إص