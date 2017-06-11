Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Zai El Hawa  
Sport

التونسي بوشماوي رئيسا للجنة تنظيم بطولة افريقيا دون 20 سنة

Dimanche 11 Juin 2017
بــاب نــات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم التونسي طارق بوشماوي على راس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا دون 20 سنة.
وكان الاتحاد الافريقي تولى اليوم السبت تعيين رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم حيث يترأس لجنة تنظيم كأس أمم إفريقيا النيجيري اماجو بينيك و يساعده فيليب شيانغوا من زيمبابوي.

وعادت رئاسة لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية إلى المغربي فوزي لقجع ونائبه معتصم جمعة من السودان، كما يترأس لقجع (رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم) اللجنة المالية لهيئة "الكاف".
كما تم تعيين الجيبوتي سليمان وابري على رأس لجنة التحكيم بمساعدة الحكم الدولي السابق الموريسي ليم كي شونغ.

وتحصل الدولي الزامبي السابق كالوشا بواليا على رئاسة لجنتين دائمتين وهما لجنة تنظيم بطولة إفريقيا دون 17 سنة و اللجنة الفنية و تطوير كرة القدم.

وتحصل الجزائري هادي هامل على منصب نائب رئيس لجنة الإعلام التي يترأسها النيجيري اماجو بينيك, و مواطنه الدكتور ياسين زرقيني على منصب نائب رئيس اللجنة الطبية التي يتراسها التشادي أدوم جابرين.
وسيتم التعرف على أعضاء مختلف اللجان الدائمة خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لـلاتحاد القاري المقررة في 17 و 18 جويلية القادم بالرباط على هامش مؤتمر الكرة الافريقية.
ر/إص

Publié le:2017-06-11 00:07:06

festival-2fcf0c1a4859ada7ef3f5f2793aa60c0-2017-06-11 00:07:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143923



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143923 179|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires