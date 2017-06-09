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وأضاف بن غربية خلال استضافته في اذاعة جوهرة، أن رئيس سيغما كونساي حسن الزرقوني اشترط قيام قناة التاسعة بدراسة لدى المؤسسة ب5 آلاف دينار أسبوعيا، أي 20 آلف دينار في الشهر و300 آلف دينار في السنة، إضافة إلى استضافته باستمرار في برنامج "التاسعة مساء"، لتحسين نسب المشاهدة.
وقال بن غربية إن مداخيل القناة تراجعت بنسبة 70 بالمائة بعد إحصائيات نسب المشاهدة التي صدرت عن مؤسسة سيغما كونساي.
واعتبر أن نسب المشاهدة لا تعكس أبدا قيمة البرامج، متابعا "سامي الفهري يعرف يعمل نسب مشاهدة عالية شوية دروق على شوية فساد".
Publié le:2017-06-09 13:48:23
Par:3azizou (Tunisia )
Sur:معز بن غربية : الزرقوني طلب 300 مليون في السنة لتحسين نسب المشاهدة