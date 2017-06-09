معز بن غربية : الزرقوني طلب 300 مليون في السنة لتحسين نسب المشاهدة

Vendredi 09 Juin 2017

بــاب نــات





Credits Jawhara FM





Publié le:2017-06-09 13:48:23

- قال مدير عام قناة التاسعة معز بن غربية، إن إحصائيات سبر الآراء التي تقدمها مؤسسة سيغما كونساي حول نسب المشاهدة خلال شهر رمضان مغلوطة، مشيرا إلى أن النسب مختلفة تماما بين مؤسسة "سيغما كونساي" و"ميديا سكان"، على سبيل المثال مسلسل فلاش باك تحصل على 30 بالمائة من نسب المشاهدة في سوسة الليلة الماضية حسب ميديا سكان و2 بالمائة حسب سيغما كونساي.وأضاف بن غربية خلال استضافته في اذاعة جوهرة، أن رئيس سيغما كونساي حسن الزرقوني اشترط قيام قناة التاسعة بدراسة لدى المؤسسة ب5 آلاف دينار أسبوعيا، أي 20 آلف دينار في الشهر و300 آلف دينار في السنة، إضافة إلى استضافته باستمرار في برنامج "التاسعة مساء"، لتحسين نسب المشاهدة.وقال بن غربية إن مداخيل القناة تراجعت بنسبة 70 بالمائة بعد إحصائيات نسب المشاهدة التي صدرت عن مؤسسة سيغما كونساي.واعتبر أن نسب المشاهدة لا تعكس أبدا قيمة البرامج، متابعا "سامي الفهري يعرف يعمل نسب مشاهدة عالية شوية دروق على شوية فساد".