Radio Babnet Tunisie  On Air: Marwan Khouri - Khouri  
Médias

معز بن غربية : الزرقوني طلب 300 مليون في السنة لتحسين نسب المشاهدة

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - قال مدير عام قناة التاسعة معز بن غربية، إن إحصائيات سبر الآراء التي تقدمها مؤسسة سيغما كونساي حول نسب المشاهدة خلال شهر رمضان مغلوطة، مشيرا إلى أن النسب مختلفة تماما بين مؤسسة "سيغما كونساي" و"ميديا سكان"، على سبيل المثال مسلسل فلاش باك تحصل على 30 بالمائة من نسب المشاهدة في سوسة الليلة الماضية حسب ميديا سكان و2 بالمائة حسب سيغما كونساي.


Credits Jawhara FM

وأضاف بن غربية خلال استضافته في اذاعة جوهرة، أن رئيس سيغما كونساي حسن الزرقوني اشترط قيام قناة التاسعة بدراسة لدى المؤسسة ب5 آلاف دينار أسبوعيا، أي 20 آلف دينار في الشهر و300 آلف دينار في السنة، إضافة إلى استضافته باستمرار في برنامج "التاسعة مساء"، لتحسين نسب المشاهدة.

وقال بن غربية إن مداخيل القناة تراجعت بنسبة 70 بالمائة بعد إحصائيات نسب المشاهدة التي صدرت عن مؤسسة سيغما كونساي.

واعتبر أن نسب المشاهدة لا تعكس أبدا قيمة البرامج، متابعا "سامي الفهري يعرف يعمل نسب مشاهدة عالية شوية دروق على شوية فساد".

Publié le:2017-06-09 13:48:23

festival-f5d66a7b5df20d018d85ad67d9095120-2017-06-09 13:48:23
    
    
    
    
    





4 de 4 commentaires pour l'article 143861

3azizou  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 15h 00m |           
دارو على بعضهم

Kamelwww  (France)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 14h 20m |           

يا أولاد المكبوتة ! ! !
بين غربية / الزرقوقي: كلب يغض ذيله...




Reflect  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 14h 08m |           
تبلعيط فارغ
العملية ساهلة ياسر ... ان كان الزرقوني يكذب او يزيف استطلاعات الرأي فيجب اثبات ذلك و بنفس الطريقة التي قام بها الزرقوني لحساب النتائج اي اللجوء لمؤسسة احصائيات و سبر اراء اخرى لسيقما كـــ امرود او غيرها
لماذا لم يحصل هذا منذ البداية .. اجب يا معز او فالتسمط للابد

Reflect  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juin 2017 à 14h 07m |           
تبلعيط فارغ
العملية ساهلة ياسر ... ان كان الزرفونب يكذب او يزيف استطلاعات الرأي فيجب اثبات ذلك و بنفس الطريقة التي قام بها الزرقوني لحساب النتائج اي اللجوء لمؤسسة احصائيات و سبر اراء اخرى لسيقما كـــ امرود او غيرها
لماذا لم يحصل هذا منذ البداية .. اجب يا معز الو فالتسمط للابد



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12365,2

  • (08 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75247 DT        1$ =2,43816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08 juin)   772,0 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143861 6353|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires