اتحاد تطاوين - حسان القابسي مدربا جديدا
Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات -
اعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين على صفحته بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن اتفاقه رسميا مع المدرب حسان القابسي للاشراف على حظوظ فريق الاكابر لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 ويذكر ان اتحاد تطاوين سيلعب الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد ان انهى مرحلة تفادي النزول للرابطة الاولى في المركز الثامن الاخير برصيد 12 نقطة.
ر/هس
Publié le:2017-06-08 12:35:14
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Par:zama9tel (Tunisia )
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