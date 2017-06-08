اتحاد تطاوين - حسان القابسي مدربا جديدا

Jeudi 08 Juin 2017

بــاب نــات - اعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين على صفحته بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن اتفاقه رسميا مع المدرب حسان القابسي للاشراف على حظوظ فريق الاكابر لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 ويذكر ان اتحاد تطاوين سيلعب الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد ان انهى مرحلة تفادي النزول للرابطة الاولى في المركز الثامن الاخير برصيد 12 نقطة.

ر/هس









Publié le:2017-06-08 12:35:14

