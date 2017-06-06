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ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وتلمح لموضوع أخلاقي

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - هاجمت الممثلة ريم البنا زميلتها مريم بن مامي خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و ذلك خلفية انتقاد هذه الاخيرة لها في احد البرامج الاذاعية.
وقالت البنا ان لها خبرة تفوق خبرة ومريم بن مامي وبأن مريم بن مامي غير مؤهلة لانتقادها, مضيفة "وقت انا نخدم ونصور في الافلام الله وأعلم انت وين "

كما لم يرق لريم البنا انتقاد مريم بن مامي لرجاء العماري وفيلم "الدواحة" مؤكدة أن فيلم "الدوحة"تحصل على أكثر من 10 جوائز، وأن رجاء العماري كفاءتها وخبرتها أكبر من مريم بن مامي مما يجعلها غير مؤهلة لنقدها وتقيمها .

لم تقف ريم البنا الى حد الاجابة عن انتقادات مريم بل وصل بها الامر الى تلميح بأن مريم بن مامي تقوم بخيانة زوجها فوجهت لها نصيحة مبطنة "وقت تحس التعب ننصحك امشي ل شاليه في عين دراهم أو منزل في البحيرة 2 " ولم تكتفي عند التلميح انما وجهت لها سؤال واضح تقول فيه "شنوا رايك كي تبدى مرا معرسة و عندها صغار تخون راجلها''؟




Publié le:2017-06-06 15:32:25

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1 de 1 commentaires pour l'article 143720

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2017 à 16h 23m | Par           
هذه الممثلة لا اعرفها ولكن يبدو أنها لا تمت للتمثيل بصلة ويبدو ان صراحة بن مامي اصابتها في الصميم حتى فقدت بصورتها،هذا الكل يمكن فهمه لكن الغير مفهوم هو ما الشيء الذي وخزها في مكان حساس حتى تتفكر سيدتها محرزية العبيدي او سنية بن تومية،أنه الإفلاس الفكري وضعف المستوى



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