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Sport

تصفيات CAN 2019- المنتخب التونسي يشرع في مرحلته التحضيرية الثانية

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - شرع المنتخب التونسي لكرة القدم مساء الاثنين في مرحلة التحضيرية الثانية استعدادًا لمواجهة نظيره المصري يوم الأحد القادم بملعب رادس (س23) لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2019).
وشارك الـ26 لاعبًا الذين وجه لهم المدرب الوطني نبيل معلول الدعوة في الحصة التدريبية الأولى التي جرت بمدينة الحمامات رغم سوء الظروف المناخية.

وقد خصصت الحصة لازالة الارهاق حيث خضع اللاعبون الى حصص تدليك امنها الاطار الطبي للمنتخب.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراس مرمى: معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - فاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) - رامي الجريدي (النادي الصفاقسي) اللاعبون: ايمن بلعيد (روترهام يونايتد الانقليزي) - صيام بن يوسف (كاين الفرنسي) - زياد بوغطاس (النجم الساحلي) - رامي البدوي (النجم الساحلي) - محمد امين بن عمر (النجم الساحلي) - ماهر بالصغير (النادي البنزرتي)- فخرالدين بن يوسف (الترجي الرياضي) - محمد سليم بن عثمان (لوكوموتيف غورنا البلغاري ) - خليل شمام (الترجي الرياضي) - غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) - شمس الدين الذوادي (الترجي الرياضي) - حمدي الحرباوي (شارل لوروا البلجيكي) - طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) -كريم العريبي (سيزينا الايطالي) - محمد وائل العربي (سوشو الفرنسي)- علي معلول (الاهلي المصري) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- ياسين مرياح (النادي الصفاقسي)- ادريس المحيرصي (راد ستار الفرنسي) - يوسف المساكني (لخويا القطري) - نعيم السليتي (ليل الفرنسي) - الفرجاني ساسي (الترجي الرياضي) - اسماعيل ساسي (ليماسول القبرصي).
ر/إص



Publié le:2017-06-06 10:33:23

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