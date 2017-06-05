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معز بن غربية: حسن الزرقوني يجب أن ينقرض.. وسنجد له حلا
Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات
- أبدى الإعلامي معز بن غربية استيائه الشديد من حسن الزرقوني ومؤسسة سيغما كونساي وقال إنّ حسن الزرقوني يجب أن ينقرض وان يغادر.
وأكّد في حوار على اذاعة موزاييك على ضرورة أن تقوم الهايكا بتتبع هذه الشركة التي تجري هذه الإحصائيات المتعلقة بنسب المشاهدة وأن تتثبّت من الأرقام التي تنشرها.
Publié le:2017-06-05 23:58:10
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