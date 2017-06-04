معلول يختار 26 لاعبا استعدادا لمباراة مصر

Dimanche 04 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 14:19:34

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات اليوم الاحد عن قائمة اللاعبين الذي اختارهم الاطار الفني للمنتخب الوطني بقيادة نبيل معلول لمواجهة المنتخب المصري يوم 11 جوان الجاري بملعب رادس في اطار الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات امم افريقيا (الكامرون 2019).وسيشرع المنتخب التونسي في مرحلته التحضيرية الثانية غدا الاثنين.وستقام التمارين بالملعب الفرعي برادس ما عدا حصة يوم الخميس التي ستجرى بالملعب الرئيسي وستكون مغلقة فيما ستكون بقية الحصص التدريبية مفتوحة للاعلاميين فقط خلال الربع ساعة الاول.معز بن شريفية (الترجي الرياضي) - فاروق بن مصطفى (النادي الافريقي) - رامي الجريدي (النادي الصفاقسي)ايمن بلعيد (روترهام يونايتد الانقليزي) - صيام بن يوسف (كاين الفرنسي) - زياد بوغطاس (النجم الساحلي) - رامي البدوي (النجم الساحلي) - محمد امين بن عمر (النجم الساحلي) - ماهر بالصغير (النادي البنزرتي)- فخرالدين بن يوسف (الترجي الرياضي) - محمد سليم بن عثمان (لوكوموتيف غورنا البلغاري ) - خليل شمام (الترجي الرياضي) - غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي) - شمس الدين الذوادي (الترجي الرياضي) - حمدي الحرباوي (شارل لوروا البلجيكي) - طه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) -كريم العريبي (سيزينا الايطالي) - محمد وائل العربي (سوشو الفرنسي)- علي معلول (الاهلي المصري) - حمزة المثلوثي (النادي الصفاقسي)- ياسين مرياح (النادي الصفاقسي)- ادريس المحيرصي (راد ستار الفرنسي) - يوسف المساكني (لخويا القطري) - نعيم السليتي (ليل الفرنسي) - الفرجاني ساسي (الترجي الرياضي) - اسماعيل ساسي (ليماسول القبرصي).