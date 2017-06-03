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Sport

نادي اولمبيك مدنين الى الرابطة المحترفة الاولى مقابل نزول مستقبل المرسى

Samedi 03 Juin 2017
بــاب نــات - صعد نادي اولمبيك مدنين الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه اليوم في القيروان في مباراة الباراج على مستقبل المرسى بنتيجة 2-صفر.

ويعود نادي الاولمبيك بذلك الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد 15 سنة .
وسجل عزالدين بن عبيد د42 من ضربة جزاء وصبري الونيس د90 زائد 4 هدفي اولمبيك مدنين.
ونزل مستقبل المرسى من جهته الى بطولة الرابلطة المحترفة الثانية.




الفرق الصاعدة والنازلة
صعد نادي اولمبيك مدنين الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه اليوم في القيروان في مباراة الباراج على مستقبل المرسى بنتيجة 2-صفر.
ويعود نادي الاولمبيك بذلك الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد 15 سنة .
وسجل عزالدين بن عبيد د42 من ضربة جزاء وصبري الونيس د90 زائد 4 هدفي اولمبيك مدنين.
ونزل مستقبل المرسى من جهته الى بطولة الرابلطة المحترفة الثانية.
ويرافق نادي اولمبيك مدنين كل من الملعب التونسي والاتحاد المنستيري الى الرابطة المحترفة الاولى وثلاثتهم سبق لهم اللعب ضمن بطولة الرابطة الاولى بينما ينزل مستقبل المرسى الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية ويلتحق بفرق الاولمبي والباجي واولمبيك سيدي بوزيد اللذين نزلا في نهاية المرحلة الاولى من البطولة الى جانب كل من نادي حمام الانف واتحاد تطاوين اللذين نزلا في نهاية مرحلة تفادي الزول .

ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستعود في الموسم المقبل الى نظام مجموعة واحدة من 14 فريقا وستضم الفرق التالية / -الترجي الرياضي التونسي ( بطل الموسم) / النجم الساحلي / النادي الافريقي / النادي الصفاقسي / نجم اللمتلوي / اتحاد بن قردان /الملعب القابسي / مستقبل قابس /النادي البنزرتي /شبيبة القيروان/ الترجي الجرجيسي / الملعب التونسي (صاعد ) / الاتحاد المنستيري (صاعد) / اولمبيك مدنين (صاعد).

Publié le:2017-06-03 18:07:54

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