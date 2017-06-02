مباراة تونس - مصر :السماح ل40 الف مشجع لحضور المباراة و دخول مجاني للنساء والاطفال

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر السماح بدخول 40 الف متفرج لمواكبة مباراة المنتخب التونسي ونظيره المصري المقررة يوم الاحد 11 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 22 و45 دق بالملعب الاولمبي برادس لحساب الجولة الاولى من منافسات المجموعة العاشرة ضمن تصفيات كاس امم افريقيا (الكامرون 2019).



واضافت الجامعة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات يوم الجمعة انه تم اقرار مجانية الدخول بالنسبة للنساء والاطفال من اجل توفير المساندة لعناصر المنتخب التونسي في هذه المباراة الهامة.



وتترواح اسعار التذاكر التي ستنطلق عملية بيعها يوم الجمعة 9 جوان الجاري بشابيك الملعب الاولمبي بالمنزه بين 10 دنانير و50 دينارا.

وسيكشف المدرب الوطني نبيل معلول عن القائمة النهائية للاعبين المدعوين للمشاركة في المباراة امام مصر يوم غد السبت ليلا وسيتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم على شبكة الانترنات.

ر/حسني/امين







Publié le:2017-06-02 14:51:16

