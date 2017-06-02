مباراة تونس - مصر: استبعاد احمد العكايشي من التربص

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 10:20:30

- قرر الاطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم يوم امس الخميس استبعاد اللاعب احمد العكايشي من التربص الذي يجريه الفريق استعدادا لملاقاة المنتخب المصري يوم 11 جوان الجاري بملعب رادس ضمن تصفيات كاس امم افريقيا 2019 ولم يتم الى حد الان توضيح الاسباب الكامنة وراء استبعاد مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي من صفوف الفريق الوطني.وكان المدرب الوطني نبيل معلول وجه اول امس الاربعاء الدعوة للاعب الترجي الرياضي غيلان الشعلالي للالتحاق بالفريق وذلك على خلفية عدم مشاركته مع فريقه الترجي في رحلة جنوب إفريقيا لخوض مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا.وجاء على موقع الجامعة ان " المدافع ديلان بروون التحق امس الخميس بمقر اقامة العناصر الوطنية وباشر التمارين مع المجموعة " في حين يواصل 3 لاعبين الالتزام ببرنامجهم من اجل اعادة تأهليهم وهم أسامة الحدادي ومحمد علي اليعقوبي وحمدي النقاز.وينتظر وصول المنتخب المصري لكرة القدم الى تونس يوم 10 جوان المقبل في حدود الساعة 10 صباحا على متن رحلة خاصة قادمة من القاهرة وذلك لملاقاة المنتخب التونسي يوم الاحد 11 جوان بملعب رادس (س23) في اطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات كاس امم افريقيا (الكاميرون 2019) ويتوقع ان يجري منتخب الفراعنة حصة تدريبية واحدة يوم وصوله الى تونس في نفس توقيت المباراة بملعب رادس.وكان المدرب نبيل معلول وجه الدعوة ل26 لاعبا استعدادا لمواجهة المنتخب المصري في انتظار الاعلان عن القائمة النهائية .وضمت القائمة الاولية كل من حمدي الكسراوي (النادي البنزرتي) وسيف الدين الشرفي (اتحاد بن قردان) وعلي القلعي (شبيبة القيروان) وصيام بن يوسف (كون الفرنسي) وفهمي بن رمضان (مستقبل المرسى) وايمن بلعيد (روترهام يونايتد الانقليزي) وديلان بروون (شاموا نيورتاي الفرنسي) وأسامة الحدادي ( ديجون الفرنسي) وأيمن محمود (الملعب القابسي) وعاطف المازني (نجم المتلوي) ومروان الصحراوي (فيتوريا غيماريش البرتغالي) ومحمد الحبيب يكن (النادي البنزرتي) وإسكندر العقربي (مستقبل قابس) ولاري عزوني (أولمبيك نيم الفرنسي) وسليم بن عثمان (لوكوموتيف البلغاري) وماهر بن الصغير (النادي البنزرتي) ونجم الدين دغفوس (روزبرغر الالماني) وحمزة الجلاصي (النادي البنزرتي) وكريم العريبي (سيزينا الايطالي) ومحمد وائل العربي (سوشو الفرنسي) وإدريس المحيرصي (راد ستار الفرنسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وأحمد العكايشي (إتحاد جدة السعودي) وحمدي الحرباوي (شارلروا البلجيكي) وإسماعيل ساسي (ليماسول القبرصي).ر- م ف