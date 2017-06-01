المنتخب التونسي يتقدم مرتبة واحدة بتصنيف الفيفا الجديد

Jeudi 01 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 12:55:59

- تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم مرتبة واحدة في التصنيف الشهري الجديد للاتحاد الدولي لكرة القادم (فيفا) الصادر يوم الخميس لياتي في المركز 41 عالميا والسادس افريقيا.وحافظ المنتخب المصري رغم تراجعه مرتبة واحدة على ريادته القارية بعدما حل في المركز 20 عالميا متقدما على المنتخب السنغالي الذي تقدم 3 مراتب ليصبح في المركز 27 عالميا فيما ياتي المنتخب الكاميروني بطل افريقيا الذي تقدم مرتبة واحدة في الصف الثالث قاريا و32 عالميا.وتقدم المنتخب النيجيري بدوره مرتبتين واصبح في المركز 38 عالميا والرابع افريقيا شانه في ذلك شان المنتخب الكونغولي منافس المنتخب التونسي في الجولتين القادمتين من تصفيات مونديال روسيا 2018 الذي صعد مركزين ليحتل المركز 39 عالميا والخامس قاريا.وتراجع منتخب غينيا الذي ينتمي لنفس مجموعة المنتخب التونسي بتصفيات المونديال بمركز واحد واصبح في المرتبة 72 عالميا على غرار منتخب ليبيا الذي خسر ايضا مركزين ليحتل المرتبة 92 عالميا.عالميا لم يطرأ أي تغيير على مستوى القمة حيث لازالت البرازيل تحتل ريادة التصنيف تليها الأرجنتين وألمانيا والشيلي وكولومبيا وفرنسا وبلجيكا ثم البرتغال وسويسرا قبل أن تقفل إسبانيا وبولونيا لائحة العشر الأوائل.