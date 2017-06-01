رابطة ابطال افريقيا - الترجي يسعى لفض شراكة الصدارة مع صن داونز والنجم يبحث عن العلامة الكاملة امام الهلال

Jeudi 01 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 11:33:03

- يتطلع الترجي الرياضي والنجم الساحلي لقطع خطوة اضافية نحو بلوغ الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عندما يحل الاول ضيفا على حامل اللقب "صن داونز" الجنوب افريقي في بريتوريا يوم الجمعة (س 19) ويستضيف الثاني الهلال السوداني يوم السبت في سوسة (س 22 و45دق) في اطار الجولة الثالثة من دور المجموعتين.في المباراة الاولى لحساب المجموعة الثالثة سيكون الترجي الرياضي في تنقل محفوف بالمخاطر امام شريكه في الصدارة "صن داونز" في مواجهة يغيب عنها لاعب الارتكاز غيلان الشعلالي بسبب عقوبة الايقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الجولة الماضية امام سان جورج الاثيوبي باديس ابابا.ويراهن فريق باب سويقة على هذه المباراة من اجل تضميد جراحه اثر خروجه من الدور نصف النهائي لكاس تونس امام اتحاد بنقردان بركلات الترجيح يوم الاحد الماضي امام منافس يجد صعوبات كبيرة كلما لعب على ارضه في هذه النسخة اذ فاز بشق الانفس في ذهاب الدور السادس عشر على كامبالا سيتي الاوغندي 2-1 قبل ان يسقط في فخ التعادل السلبي مع سان جورج الاثيوبي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.ويتعين على ابناء المدرب فوزي البنزرتي استعادة نجاعتهم الهجومية وفك صيامهم عن التسجيل المتواصل لمدة اكثر من 210 دقيقة بعد التعادل السلبي مع كل من سان جورج واتحاد بن قردان وهو ما سيضاعف من حجم المسؤولية التي ستكون ملقاة على عاتق الخط الامامي بقيادة طه ياسين الخنيسي باعتبار ان مفتاح الانتصار يكمن في مثل هذه المواعيد الكبرى في انجاح رهان التهديف وحسن التعامل حتى مع انصاف الفرص.وتراجعت نتائج صن داونز بشكل لافت في البطولة المحلية بعدما اكتفى في المباريات الست الاخيرة باربع تعادلات وهزيمة مقابل فوز واحد ما جعله يخسر العديد من النقاط ويتقهقر الى المركز الثاني على بعد ثلاث نقاط من صاحب الطليعة نادي بيدفيست ويتس.وسيدير المقابلة طاقم تحكيم سنغالي يتالف من الحكم ماغيت ندياي والمساعدين جبريل كامارا والحاج ماليك سامبا.اما في المباراة الثانية في اطار المجموعة الاولى يدخل النجم الساحلي المتصدر بمجموع 6 نقاط مباراته امام الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بنقطتين وعينه على النقاط الثلاث للوصول الى العلامة الكاملة في ختام مرحلة الذهاب وبالتالي قطع خطوة عملاقة على درب التاهل الى الدور ربع النهائي.ويرنو النجم الساحلي الى تكرار تفوقه على الهلال السوداني واستعادة ذكريات ملحمة 2007 عندما ازاح فريق جوهرة الساحل منافسه في الدور نصف النهائي من نفس المسابقة في طريقه لاحقا نحو معانقة اللقب القاري.وستشهد تشكيلة المدرب الفرنسي "هوبار فيلود" مقارنة باللقاء الماضي امام المريخ في ام درمان عودة صانع الالعاب ايهاب المساكني الذي استوفى عقوبة الانذار الثاني والمدافع عمار الجمل بعدما تخلص من مضاعفات الاصابة مقابل تواصل غياب حارس المرمى ايمن المثلوثي والظهير الايمن حمدي النقاز لاسباب صحية.ومن جهته سيحاول الهلال المتصدر الحالي للبطولة السودانية دون اي خسارة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي المريخ كسر سوء الطالع الذي بقي يلاحقه في تنقلاته السابقة الى تونس اذ لم يسبق له ان حقق الفوز على اي منافس سواء امام الترجي الرياضي او النجم الساحلي وكسب اول انتصار له في دور المجموعات لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي.وسيتولى قيادة المباراة ثلاثي تحكيم مصري يتركب من الحكم محمد معروف منصور والمساعدين ضياء سكران واحمد توفيق طالب علي.ر-امين