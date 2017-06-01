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Sport

رولان غاروس (زوجي رجال) - مالك الجزيري الى الدور الثاني

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني من منافسات الزوجي رجال ضمن بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان غاروس" يوم امس الأربعاء بعد ان تمكن صحبة الإيطالي أندرياس سيبي من الانتصار على الثنائي الهولندي ويسلي كولهوف/ماتوي ميديلكوب بنتيجة 1/2 .

وكان الجزيري المصنف 71 عالميا انهزم في مسابقة الفردي امام الجنوب افريقي كيفين اندرسون (المصنف 56 عالميا) بنتيجة (0-3) اول امس الثلاثاء ضمن الدور الاول لدورة رولان غاروس.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 6-7 و3-6 و6-7
ر- م ف




Publié le:2017-06-01 11:01:12

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