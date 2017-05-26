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Sport

تونس تحتضن النسخة الاولى من كأس العالم للأساطير

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - قدم رئيس مديرعام شركة WSC جويد باوندي مساء الجمعة بتونس لمحة عن تظاهرة كأس العالم للأساطير التي ستنتظم بتونس من 01 الى 05 ديسمبر بمشاركة ما يقارب 12 دولة من بينها ايطاليا وفرنسا وانقلترا والبرزيل واليابان واستراليا وهولندا والولايات المتحدة والأرجنتين و200 نجم من نجوم العالم في رياضة كرة القدم.
وستكون مدة كل مقابلة 30 دق




وستشهد هذه البطولة التي ستدور فعالياتها في ثلاث مدن هي تونس وسوسة والمنستير حضور العديد من النجوم الشهيرة على غرار الايطالي باولو مالديني والارجنتيني خوان سيباستيان فيرون والاسباني غايزكا مينديتا والالماني ميكائيل بالاك والانقليزي مايكل اوين والبرازيليين رونالدو ورونالدينهو والهولنديين روود غوليت وماركو فان باستن الى جانب التونسيين طارق ذياب وشكري الواعر.


وسيكون باستطاعة البعض من هؤلاء النجوم القدامى الذين تقل اعمارهم عن 45 سنة المشاركة مع منتخبات بلدانهم في المباريات في حين سيضطلع البقية بدور المدرب او مهمة "سفير".

وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الاول على ثلاث مجموعات بواقع اربع في كل واحدة على ان يتحصل المنتخب الذي سيتوج باللقب على مبلغ 500 الف دولار علما وان القيمة الجملية للجوائز المالية المرصودة للبطولة تناهز 5ر1 مليون دولار




Publié le:2017-05-26 22:21:16

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