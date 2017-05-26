تونس تحتضن النسخة الاولى من كأس العالم للأساطير

وستكون مدة كل مقابلة 30 دق
وستشهد هذه البطولة التي ستدور فعالياتها في ثلاث مدن هي تونس وسوسة والمنستير حضور العديد من النجوم الشهيرة على غرار الايطالي باولو مالديني والارجنتيني خوان سيباستيان فيرون والاسباني غايزكا مينديتا والالماني ميكائيل بالاك والانقليزي مايكل اوين والبرازيليين رونالدو ورونالدينهو والهولنديين روود غوليت وماركو فان باستن الى جانب التونسيين طارق ذياب وشكري الواعر.
وسيكون باستطاعة البعض من هؤلاء النجوم القدامى الذين تقل اعمارهم عن 45 سنة المشاركة مع منتخبات بلدانهم في المباريات في حين سيضطلع البقية بدور المدرب او مهمة "سفير".
وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الاول على ثلاث مجموعات بواقع اربع في كل واحدة على ان يتحصل المنتخب الذي سيتوج باللقب على مبلغ 500 الف دولار علما وان القيمة الجملية للجوائز المالية المرصودة للبطولة تناهز 5ر1 مليون دولار
Publié le:2017-05-26 22:21:16
Par:mah20 (France )
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