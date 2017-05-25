رابطة ابطال افريقيا : ثلاثي تحكيم سنغال للترجي واخر مصري للنجم

ويتقاسم الفريقان الصدارة بعد مرور جولتين برصيد 4 نقاط امام سانت جورج الاثيوبي بنقطتين وفيتا كلوب الكونغولي بلا رصيد.
ومن جهة اخرى تم تعيين ثلاثي تحكيم مصري لمباراة النجم الساحلي وضيفه الهلال السوداني المقررة يوم 3 جوان المقبل بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة 22 و45دق لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لرابطة الابطال الافريقية.
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محمد معروف منصور والمساعدين ضياء سكران واحمد توفيق طالب علي.
ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الاولى ب6 نقاط امام الهلال السوداني بنقطتين بينما يحتل المريخ السوداني وفيروفييرو الموزمبيقي المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.
ر-امين
Publié le:2017-05-25 17:50:21
Par:mah20 (France )
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