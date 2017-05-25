رابطة ابطال افريقيا : ثلاثي تحكيم سنغال للترجي واخر مصري للنجم

Jeudi 25 Mai 2017

بــاب نــات - سيتولى طاقم تحكيم سنغالي يتالف من الحكم ماغيت ندياي والمساعدين جبريل كامارا والحاج ماليك سامبا ادارة مباراة صن داونز الجنوب افريقي حامل اللقب والترجي الرياضي التونسي التي ستقام يوم 2 جوان المقبل في بريتوريا بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.



ويتقاسم الفريقان الصدارة بعد مرور جولتين برصيد 4 نقاط امام سانت جورج الاثيوبي بنقطتين وفيتا كلوب الكونغولي بلا رصيد.



ومن جهة اخرى تم تعيين ثلاثي تحكيم مصري لمباراة النجم الساحلي وضيفه الهلال السوداني المقررة يوم 3 جوان المقبل بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة 22 و45دق لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لرابطة الابطال الافريقية.



ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محمد معروف منصور والمساعدين ضياء سكران واحمد توفيق طالب علي.



ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الاولى ب6 نقاط امام الهلال السوداني بنقطتين بينما يحتل المريخ السوداني وفيروفييرو الموزمبيقي المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.

ر-امين



Publié le:2017-05-25 17:50:21

