لانس يتوج بكأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريقبلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفهبنتيجة 1-صفر، في المباراة النهائية التي جرت أمس الأحد على ملعب «بولار دولولي» بمدينة لانس.ويدين لانس بفوزه وتتويجه باللقب إلى لاعبهالذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبهفي الدقيقة 39، فيما نال البرتغاليلاعب باريس سان جيرمان البطاقة الحمراء في الدقيقة 87، ليكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين.ويعد هذا اللقب الأول في تاريخ لانس، الذي تأسس عام 1906، وذلك في النهائي الثاني الذي يخوضه في المسابقة، بعدما سبق له أن خسر نهائي عام 1998 أمام باريس سان جيرمان بالنتيجة ذاتها.في المقابل، أخفق باريس سان جيرمان، المتوج قبل أيام بلقب السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنقليزي (2-1)، في إحراز لقبه الخامس عشر في كأس السوبر الفرنسي خلال مباراته النهائية العشرين.ويملك باريس سان جيرمان الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس السوبر الفرنسي برصيد، مقابل 8 ألقاب لليون، و5 ألقاب لكل من ريمس وسانت إتيان، و4 ألقاب لموناكو، و3 ألقاب لكل من مرسيليا ونانت وبوردو.وتدشن كأس السوبر الفرنسي سنويا الموسم الكروي الجديد في البلاد، وتجمع بين بطلي المسابقتين المحليتين، البطولة الفرنسية وكأس فرنسا.