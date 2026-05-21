اجتماع لمتابعة استعدادات الحماية المدنية لتامين الشواطي خلال الموسم الصيفي

خصّص الاجتماع المنعقد بالمقرّ الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية، لمتابعة مدى جاهزية مختلف الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالشريط الساحلي استعدادًا للموسم الصيفي وما يقتضيه ذلك من تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة وتأمين الشواطئ والمصطافين، وفق بلاغ للحماية المدنية نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك".وقد أشرف على الاجتماع المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، العميد محمد رشاد السويسي، بحضور المديرين الجهويين، حيث تم التأكيد على تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى توفير أفضل ظروف الحماية والسلامة للمواطنين والوافدين خلال فترة العطلة الصيفية، عبر دعم الاستعدادات الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة