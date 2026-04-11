كاس تونس لكرة السلة : النادي الاافريقي يفوز على اتحاد الانصار 99-65 و يتاهل الى النهائي

كأس تونس لكرة السلة: النادي الإفريقي في النهائي بعد فوز عريض على اتحاد الأنصارضمن النادي الإفريقي تأهله إلى الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة السلة موسم 2025-2026، إثر فوزه على اتحاد الأنصار بنتيجة 99-65 في مباراة نصف النهائي التي احتضنتها قاعة دار شعبان الفهري.
وسيلاقي النادي الإفريقي في النهائي المتأهل من مواجهة الاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان، المقررة يوم السبت 18 أفريل 2026 بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
ويُذكر أن الاتحاد المنستيري كان قد تُوج مؤخرًا بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة.
النتائج والبرنامجالسبت 11 أفريل 2026
قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الأنصار - النادي الإفريقي: 65-99
السبت 18 أفريل 2026 (س 17:00)
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - شبيبة القيروان
