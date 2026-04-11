باجة: ورشات ومسابقات علمية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلوم بباجة

انطلقت، اليوم السبت، بالمدرسة الابتدائية قصر مزوار-المحطة بباجة الشمالية من ولاية باجة، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلوم، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بباجة، ومدينة العلوم بتونس، وبمشاركة تلاميذ السنة السادسة ابتدائي من 25 مدرسة بالجهة، ضمن ورشات ومسابقات علمية ستشهد عرض عدد من الاختراعات وتتوّج بإسناد جوائز للفائزين.وانتظمت اليوم في مستهل هذه التظاهرة، التي ستتواصل إلى غاية يوم غد الأحد، 6 ورشات علمية، أمنتها مدينة العلوم بتونس وعدد من الشركاء من بينهم مدرسين للمواد العلمية، حول الذكاء الاصطناعي، والديناصورات، والحساب الذهني، والقبة الفلكية، والدورة الدموية، والعظام.وقال مدير مدرسة قصر مزوار المحطة، مهدى موسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "المهرجان يعتبر تجسيما لحلم كان يراود الاطار التربوي للمدرسة صاحبة مبادرة هذاالمهرجان الذي شكل حدثا مركزيا بالمنطقة وبولاية باجة ككلّ"، مثمنا تعاون وانفتاح مدينة العلوم وأهالي المنطقة عامة وإطارات التربية.وأوضح ان المهرجان يهدف الى إكساب التلاميذ كمّا هامّا من المعلومات العلمية وتحويل المعارف العلمية لديهم من النظري إلى الملموس عبر القبة فلكية وغيرها من الادوات والتقنيات التي قرّبت المعلومة من تلاميذ 25 مدرسة مشاركة (منها مدارس ريفية)، مؤكدا أنّ المهرجان يراهن على تطوير نسخ جديدة في السنوات القادمة بعد تقييم هذه التجربة.من جانبها، أبرزت أحلام بن مالك، أستاذة تاطير علمي بمدينة العلوم، فيب تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مدينة العلوم قدّمت ورشة للديناصورات بتقنية "الهولوغرام "، تفاعل التلاميذ معها ايجابيا، ومكنتهم من اكتشاف انواع الديناصورات، والعضلات، والسلسلة الغذائية، اضافة الى ورشة جسّمت القبة الفلكية لمدينة العلوم، بما أتاح نقل معارف علمية متنوعة للناشئة.من جهتها، قالت المديرة المساعدة بالمهرجان سنية سعودى لصحفيّة "وات" إن "المهرجان حوّل مدرسة قصر مزوار الريفية الى نقطة إشعاع في المنطقة باستقبالها لأكثر من 130 تلميذا من 25 مدرسة ابتدائية من مختلف معتمديات الولاية يتنافسون في مختلف مسابقات العلوم".وأضافت أن هذه الدورة تتيح لعدد كبير من التلاميذ من مدرسة قصر مزوار الريفية وغيرها من المدارس بأرياف ولاية باجة ومدنها من اكتشاف مدينة العلوم بمختلف مكوناتها وخاصة القبة الفلكية المصغّرة، كما ستمكن من إبراز مهارات مدرسي العلوم في تصميم المسابقات العلمية، وتقريب المعلومة العلمية من التلاميذ، اضافة الى دور المهرجان البيداغوجي والتثقيفي والعلمي والاجتماعي في تعزيز التعارف التلاميذ.