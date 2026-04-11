سيدي حسين: الأمن الوطني يُطيح بسفّاح “البراكاجات”

في، تمكّنت وحداتبمنطقةليلة أمس من وضع حدّ لنشاط عنصر إجرامي مصنف، عُرف بلقب، بعد أن بثّ الرعب لفترة طويلة في صفوف الأهالي والمارة.وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه به إثر سلسلة منالتي أفادت بتعرض مواطنين لعملياتوبناءً علىومتابعة فنية مكثفة، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكان اختباء المظنون فيه، قبل أن يتموإلقاء القبض عليهويُعدّ الموقوف من أصحاب، حيث تورط فيالتي استهدفت المارة بمختلف أحياء المنطقة.وعقب انتشار خبر إيقافه، توافد عدد منإلى مقر الوحدة الأمنية، وتمكنوا من التعرف عليه، مؤكدين ضلوعه في الاعتداءات التي طالتهم.وباستشارة، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة البحث، في انتظار إحالته على أنظار القضاء، لينتهي بذلك كابوسالذي أرّق سكان سيدي حسين.