سيدي حسين: الأمن الوطني يُطيح بسفّاح “البراكاجات”
في ضربة أمنية نوعية، تمكّنت وحدات الأمن الوطني بمنطقة سيدي حسين ليلة أمس من وضع حدّ لنشاط عنصر إجرامي مصنف “خطير جداً”، عُرف بلقب “شورّب”، بعد أن بثّ الرعب لفترة طويلة في صفوف الأهالي والمارة.
وجاءت عملية الإطاحة بالمشتبه به إثر سلسلة من البلاغات التي أفادت بتعرض مواطنين لعمليات سلب تحت تهديد الأسلحة البيضاء (براكاجات).
وبناءً على تحريات ميدانية دقيقة ومتابعة فنية مكثفة، نجحت الوحدات الأمنية في تحديد مكان اختباء المظنون فيه، قبل أن يتم مداهمة الوكر وإلقاء القبض عليه متلبساً.
ويُعدّ الموقوف من أصحاب السوابق العدلية، حيث تورط في عشرات عمليات السلب التي استهدفت المارة بمختلف أحياء المنطقة.
وعقب انتشار خبر إيقافه، توافد عدد من الضحايا إلى مقر الوحدة الأمنية، وتمكنوا من التعرف عليه، مؤكدين ضلوعه في الاعتداءات التي طالتهم.
وباستشارة النيابة العمومية، أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة البحث، في انتظار إحالته على أنظار القضاء، لينتهي بذلك كابوس “شورّب” الذي أرّق سكان سيدي حسين.
