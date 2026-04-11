الشرطة العدلية بالقرجاني تضرب بقوّة: الاطاحة بثمانية من مروجي تذاكر مقابلة الترجي وصان داونز في السوق السوداء

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 16:44
      
تمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الاطاحة بثمانية شبان تم ضبطهم بصدد ترويج تذاكر مقابلة الترجي الرياضي ضد صان داونز الجنوب افريقي، على صفحات الفايسبوك، في السوق السوداء بأسعار وصلت الى 300د للتذكرة الواحدة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية شنت حملة لرصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك يتولى اصحابها عرض تذاكر مقابلة الترجي الرياضي ضد صان داونز للبيع في السوق السوداء مقابل أسعار تراوحت بين 250د و 300د للتذكرة الواحدة.


وتمكن أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني في مرحلة أولى من التعريف بهويات أصحاب الصفحات الفايسبوكية، قبل أن يتم في مرحلة ثانية نصب كمائن محكمة أسفرت عن ضبط وايقاف ثمانية من أصحاب تلك الصفحات وحجز أكثر من 100تذكرة كانت بحوزتهم.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت باحالتهم على أنظارها بحالة تقديم الأسبوع القادم لاتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنهم



