الخارجية الإيرانية: نقلنا مطالبنا الـ10 لباكستان دون غموض والمفاوضات بدأت

أعلنت الخارجية الإيرانية تسليم مطالب طهران الـ10 للمسؤولين في باكستان لنقلها للجانب الأمريكي، وأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية بدأت في إسلام آباد.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "منذ وصولنا إلى إسلام آباد بدأت المفاوضات بشكل ما. استمرت محادثات قاليباف وعراقجي مع الجانب الباكستاني بين ساعتين ونصف وتم نقل ملاحظات ووجهات نظر ومطالب إيران إلى الجانب الباكستاني بناء على نفس الحزمة المقترحة من 10 بنود".وأضاف: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعبر عن وجهات نظر بلادنا دون أي غموض. بينما أتحدث إليكم الآن لا تزال هذه المحادثات مستمرة وقاليباف والوفد المرافق له منشغلون بتبادل الآراء مع الجانب الباكستاني".وقال: "يد القوات المسلحة على الزناد وجهاز الدبلوماسية يراقب أصغر التفاصيل للرد في الوقت المناسب. أكدنا منذ البداية أننا عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار، فهذا يعني وقف فعلي لإطلاق النار".وتابع: "بينما يقوم جهاز الدبلوماسية بعمله، نراقب بدقة ونحن على اتصال وثيق بالقوات المسلحة للإبلاغ عن أصغر خرق لوقف إطلاق النار. وحيثما دعت الحاجة، يرد المدافعون عن الوطن بحزم وسرعة وفي الوقت نفسه، نتابع الأمر عبر الجهاز الدبلوماسي".وتابع: "التقارير التي تلقتها طهران جيدة "باستثناء الساعات الأولى من اليوم الأول الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار، حيث لوحظت عدة خروقات، وردت قواتنا المسلحة بحزم وبكل قوة. منذ ذلك الحين وحتى الآن، لم نتلق أي تقرير يفيد بحدوث خرق جاد لوقف إطلاق النار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وختم بالقول: "اليوم كانت هناك حالة أو حالتان يحتمل أن تشكلا أرضية لخرق وقف إطلاق النار. تم التذكير والتحذير بسرعة وجدية شديدة، وقام العدو بتصحيح إجراءاته بسرعة كبيرة".