وزير الخارجية يشرف على افتتاح يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا
أشرف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الجمعة 10 أفريل 2026 عبر تقنية الفيديو، على افتتاح يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا، الذي نظمته سفارة الجمهورية التونسية بمدريد بالتعاون مع البيت العربي وشبكة الكفاءات التونسية بإسبانيا، إلى جانب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني للسياحة التونسية بمدريد، تحت شعار “اندماج ناجح في خدمة تنمية مستدامة مشتركة لتونس وإسبانيا”.
وشهدت التظاهرة حضور عدد من المسؤولين الإسبان وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة لدى مملكة إسبانيا، إضافة إلى مشاركة لافتة من الكفاءات التونسية المقيمة بإسبانيا الناشطة في مجالات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية وقطاع المال والبنوك وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي.
تثمين دور الكفاءات التونسية بالخارجوأكد الوزير في كلمته أن هذه المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بـالكفاءات التونسية بالخارج، مبرزًا دورها كـثروة وطنية تساهم في تعزيز مكانة تونس الدولية ودعم المجهود التنموي.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون التونسي الإسباني، باعتبار إسبانيا شريكًا تاريخيًا، خاصة مع اقتراب الاحتفال بـالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ورشات وشراكات في قطاعات استراتيجيةوتضمن برنامج التظاهرة تنظيم ورشة تفاعلية خُصصت لدراسة مشاريع الشراكة في قطاعات استراتيجية، إلى جانب ورشات حول التعليم العالي والبحث العلمي والفرص المتاحة لفائدة الطلبة التونسيين.
كما تم تنظيم حصة ترويجية لزيت الزيتون التونسي، تخللتها جلسة تذوق أشرفت عليها كفاءة تونسية تنشط ضمن المجلس الدولي للزيتون.
توجيه الطلبة ونقل التجاربواختُتمت التظاهرة بتنظيم حصة تدريبية لفائدة الطلبة الجدد، أمّنها عدد من الكفاءات التونسية بإسبانيا، تم خلالها نقل التجارب وتقديم التوجيه نحو القطاعات الواعدة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327245