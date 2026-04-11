أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 04 أفريل إلى 11 أفريل 2026 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمت خلال الأسبوع (من 04 أفريل إلى 11 أفريل 2026) حسب ترتيبها الزمني:
04 أفريل 2026* مرصد شاهد ينظم ورشة بعنوان سحب الوكالة والمجالس المحلية بولاية الكاف.
05 أفريل 2026* وزارة الداخلية توقف 15 شخصا وتحجز كميات من الخضر والغلال.
* انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما لـحزب التيار الديمقراطي.
06 أفريل 2026* رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على إحياء ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة بالمنستير.
* وصول دفعة من التونسيين المرحلين من لبنان إلى تونس.
* إبراهيم بودربالة يؤكد دعم العلاقات البرلمانية مع صربيا ومصر.
* هيئة الانتخابات تستعد للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية.
* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على ورشة حول السلامة من الحرائق.
* لقاءات دبلوماسية مع السنغال وزيارات رسمية.
* انطلاق الهاكاتون البلدي 2026 بصفاقس.
07 أفريل 2026* هيئة الانتخابات تطلق برنامج تكوين حول ملاحظة الانتخابات.
* ارتفاع حوادث المرور بنسبة 7.83%.
* تحركات دبلوماسية لتعزيز الصادرات التونسية.
* غلق حديقة البلفيدير للصيانة.
* سجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي.
* توقيع اتفاق تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ونظيرتها الفلسطينية.
* إشراف وزير الدفاع على موكب عسكري.
* تنظيم عملية بيضاء للحماية المدنية برادس.
08 أفريل 2026* تنظيم يوم إعلامي حول الانتقال الطاقي من طرف وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
* تأكيد التعاون بين تونس وجمهورية التشيك.
* نشاط دبلوماسي للمرشح سليم اللغماني.
* لقاءات برلمانية مع البحرين.
* تنظيم قافلة صحية عسكرية بجندوبة.
* مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في اجتماع الإسكوا.
09 أفريل 2026* إحياء عيد الشهداء (9 أفريل 1938).
* قيس سعيد يشرف على الموكب الرسمي ويلتقي المواطنين.
* إعلان حزب التيار الديمقراطي عن مكتبه السياسي الجديد.
* تنظيم لقاء الحج التدريبي بإشراف وزير الشؤون الدينية.
10 أفريل 2026* مشاركة وزير الخارجية محمد علي النفطي في افتتاح مقر تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس.
* جلسة عمل بولاية تونس حول الموسم السياحي 2026.
* جلسة عامة بمجلس النواب مع وزير الشؤون الدينية.
* الإعلان عن التمرين العسكري الأسد الإفريقي 2026.
* نقاش حول مجلس الصحافة في تونس.
* افتتاح يوم الكفاءات التونسية بإسبانيا.
* ندوة حول المدينة المستدامة 2026-2030.
11 أفريل 2026* لقاءات دبلوماسية بين تونس وفنلندا.
* اجتماع بين وزير الخارجية ونظيره الليبي.
* لقاء مع الجالية التونسية بليبيا.
