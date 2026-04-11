المركز التقني للتعبئة والتغليف يطلق الدورة 13 من جائزة تونس الكبرى للتغليف "حزمة النجوم التونسية 2026"

أعلن، المركز التقني للتعبئة والتغليف (باك تاك)، عن اطلاق الدورة 13 من جائزة تونس الكبرى للتغليف "حزمة النجوم التونسية 2026".

وجاء في صفحة الصناعات التقليدية والحرف الفنية في تونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الدورة تعد استثنائية لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس مركز (باك تاك)، والتي تترجم ثلاثة عقود من الالتزام بالابتكار والجودة والتنافسية في قطاع التغليف في تونس.


وسيتم التنافس على أفضل ابتكار في صورة التغليف من خلال التصميم والجاذبية والتأثير التسويقي وفي تقنية التغليف التي تتمثل في الاداء وحماية المنتجات والابتكار الصناعي.


وتتميز هذه الدورة باسناد جائزة "التغليف المستدام" التي تدمج أفضل الممارسات في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.

وقد تم تحديد الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح للمشاركة في هذه المسابقة، يوم 02 ماي 2026.

وتأسس المركز الفني للتعبئة والتغليف سنة 1996، وهو مركز فني تونسي يعمل تحت إشراف وزارة الصناعة ويهدف الى تطوير وتعزيز قطاع صناعات التعبئة والتغليف في تونس.

وينشط على الصعيدين الوطني والدولي وله علاقات تعاون وثيقة مع مختلف المؤسسات والمنظمات.
