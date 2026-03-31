منتخب اليابان منافس منتخبنا في المونديال يفوز على انقلترا 1-صفر
حققت اليابان فوزا مستحقا على إنقلترا التي غاب عنها المهاجم هاري كين، بنتيجة 1-صفر في ملعب ويمبلي مساء اليوم الثلاثاء في آخر مباراة ودية لأصحاب الأرض قبل أن يعلن المدرب توماس توخيل عن تشكيلته لكأس العالم لكرة القدم في ماي المقبل.
وسجل كاورو ميتوما، الذي يلعب في البطولة الانقليزية الممتازة مع برايتون آند هوف ألبيون، هدفا في الدقيقة 23 لينهي مسلسل خروج الحارس جوردان بيكفورد بشباك نظيفة مع منتخب إنقلترا والتي تعود إلى أكتوبر 2024.
وهذا أول فوز لليابان، إحدى الدول المتأهلة لكأس العالم، على لنقلترا في أربع مواجهات، وثاني هزيمة فقط للفريق المصنف رابعا عالميا في 12 مباراة تحت قيادة مدربهم الألماني.
وتم استبعاد القائد كين، صاحب الأهداف الغزيرة، قبل بداية المباراة بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، وأجرى المنتخب الإنقليزي تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 1-1 مع أوروغواي يوم الجمعة الماضي.
يذكر ان منتخب اليابان يخوض نهائيات كاس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات تونس و هولندا و السويد.
March 31, 2026
