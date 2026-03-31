منتخب اليابان منافس منتخبنا في المونديال يفوز على انقلترا 1-صفر

حققت اليابان ​فوزا مستحقا على إنقلترا التي غاب عنها المهاجم هاري كين، بنتيجة 1-صفر في ملعب ⁠ويمبلي مساء اليوم الثلاثاء في آخر مباراة ودية لأصحاب ​الأرض قبل أن يعلن المدرب توماس ⁠توخيل عن تشكيلته لكأس العالم لكرة القدم في ⁠ماي المقبل.

وسجل كاورو ميتوما، الذي يلعب في البطولة الانقليزية الممتازة مع برايتون آند هوف ألبيون، هدفا في الدقيقة ​23 لينهي مسلسل خروج الحارس جوردان بيكفورد بشباك نظيفة مع ‌منتخب إنقلترا والتي تعود إلى أكتوبر 2024.

وهذا أول ⁠فوز لليابان، إحدى ‌الدول المتأهلة لكأس العالم، على لنقلترا في أربع مواجهات، وثاني هزيمة فقط للفريق المصنف رابعا عالميا في 12 مباراة تحت قيادة ‌مدربهم الألماني.

وتم استبعاد ⁠القائد كين، صاحب الأهداف الغزيرة، قبل بداية المباراة بعد تعرضه ‌لإصابة في التدريبات، وأجرى المنتخب الإنقليزي تغييرات على التشكيلة التي ‌تعادلت ⁠1-1 مع أوروغواي يوم الجمعة الماضي.

يذكر ان منتخب اليابان يخوض نهائيات كاس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات تونس و هولندا و السويد.
