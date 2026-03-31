القصرين: نجاح عملية دقيقة للشبكية باستعمال تقنية حديثة تُعتمد لأوّل مرة بالجهة

تمكّن فريق قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، مجدّدًا، من تحقيق نجاح طبي نوعي في مجال جراحة الشبكية، إثر إجرائه، أمس الإثنين، عملية دقيقة لمريضة تبلغ من العمر 50 سنة، باستعمال تقنيات حديثة ومتطوّرة تُعتمد لأوّل مرة بالجهة.واعتمد الفريق الطبي خلال هذا التدخّل تقنية جراحية مبتكرة بديلة عن الطريقة التقليدية القائمة على حقن مادة السيليكون، بما يوفّر مزايا هامة، من بينها الاستغناء عن إجراء عملية ثانية لإزالة هذه المادة، إلى جانب الحدّ من مضاعفاتها المحتملة، على غرار ارتفاع ضغط العين والإصابة بالماء الأبيض.وأوضح رئيس قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى، الأستاذ المبرز بكلية الطب بسوسة، الدكتور لطفي شعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المريضة تم إيواؤها بصفة إستعجالية بالقسم، أين خضعت لمختلف الفحوصات والتحاليل الضرورية، قبل تأمين تنسيق محكم مع فريق التخدير والإنعاش، مكّن من إجراء العملية في أفضل الظروف.وأضاف أنّ التدخّل الجراحي، الذي استغرق حوالي ساعتين، كلل بالنجاح، حيث تم تثبيت الشبكية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، مع تسجيل تحسّن ملحوظ في القدرة البصرية للمريضة مباشرة بعد العملية، مرجعًا هذا النجاح إلى كفاءة الإطارين الطبي وشبه الطبي، فضلاً عن توفّر تجهيزات حديثة ومتطوّرة بالقسم.ويأتي هذا الإنجاز ليعزّز رصيد القسم الذي انطلق منذ نحو ثلاث سنوات في تطوير جراحة الشبكية، حيث نجح، يوم 11 ديسمبر 2025، في إجراء أول عملية زرع قرنية بالمستشفى لفائدة مريضة تبلغ من العمر 59 سنة كانت فاقدة للبصر لأكثر من سنتين، في سابقة على مستوى الجهة.كما يشهد القسم تطورًا ملحوظًا في إنجاز عدد من العمليات الدقيقة، من بينها جراحة الماء الأزرق، وعلاج الحَوَل، وتركيب العين الإصطناعية، وذلك بدعم من وزارة الصحة، وبالتنسيق مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.ويعكس هذا التطوّر الديناميكية المتواصلة التي يشهدها المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، وسعيه الحثيث إلى الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقريب الإختصاصات الدقيقة من متساكني الجهة، بما يخفّف عنهم أعباء ومصاريف التنقل إلى المؤسسات الإستشفائية الجامعية البعيدة.