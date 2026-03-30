المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما ينهزم امام نظيره الايفواري 0-3

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما امام نظيره الايفواري بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين بمدينة ابيدجان استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وسجل زاغادو برنس (56) ودوسو ابراهيم (82 و86) اهداف المنتخب الايفواري.

وكان المنتخب التونسي انهزم في اللقاء الودي الاول الذي دار بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي 1-2